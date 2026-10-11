זלנסקי חושף: "מוכן לקיים בחירות באוקראינה - בתנאי אחד"

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ( paparazzza\שאטרסטוק )

יום אחרי המתקפה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נגדו, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הגיב היום (ראשון) לקריאה להחלפתו במנהיג אחר, כשחשף כי הוא מוכן לערוך בחירות באוקראינה - בתנאי שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין יסכים להפסקת אש של 60 יום.

"טראמפ אמר שאוקראינה צריכה נשיא חדש באוקראינה. עם כל הכבוד לנשיא טראמפ, זו האומה שלנו, האזרחים שלנו, שצריכים לבחור את המנהיג שלהם" אמר זלנסקי בראיון לרשת ABC News. "אנחנו במלחמה, וקשה מאד לארגן בחירות במצב כזה. אין מספיק ביטחון, וזה בניגוד לחוק. אבל הדבר העיקרי הוא שצריך תשתיות בטוחות, כדי שאנשים לא יפחדו להצביע". מיד לאחר מכן הוא פנה לטראמפ בעצמו: "אני יודע שפוטין גם רצה חילופי שלטון באוקראינה. אז אנא, טראמפ, תעביר מסר לפוטין: תן לנו חודשיים, 60 ימים של הפסקת אש מוחלטת, ואנחנו נקיים בחירות באוקראינה. זה הצעד הראשון. אם הם רוצים הפסקת אש - אנחנו מוכנים לזה. ואנחנו נהיה מוכנים לקבל כל החלטה שהעם האוקראיני יקבל".

עוד באותו נושא טראמפ קורא להחליף את זלנסקי כנשיא אוקראינה יאיר אמר

כאמור, אמש טראמפ תקף את זלנסקי וקרא להחליפו במנהיג אחר שיוכל "לעשות עסקה" עם רוסיה. הביקורת החריגה הגיעה על רקע התקיפות האוקראיניות האחרונות במתקני אנרגיה רוסיים, בניגוד להנחיות אמריקאיות.

"אמרנו לזלנסקי, 'אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה לרוסיה, אבל אל תפגע במזקקות כי זו בעיה עולמית'" מסר טראמפ לעיתונאים. "ואז מה הוא עושה? הוא הולך ופוגע בדלק הסולר. הוא עדיף שיעצור יפה".

הנשיא האמריקאי המשיך והחריף את דבריו כלפי המנהיג האוקראיני: "אתה יודע מה אני מציע? אני מציע שיבחרו מנהיג חדש שיוכל לעשות עסקה כי הוא היה יכול לעשות הרבה עסקאות ומסיבה כלשהי הוא אף פעם לא עושה". טראמפ סיכם בהצהרה חריפה במיוחד: "אני חושב שהגיע הזמן לאוקראינה לקבל נשיא חדש".