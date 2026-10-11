התחממות ביחסים? נתניהו מגנה את המתקפה על סעודיה

ראש הממשלה נתניהו פרסם גינוי רשמי למתקפה הטילים הקטלנית של המורדים החות'ים על שדה התעופה הבינלאומי בריאד, אשר גרמה ל-12 הרוגים, פצועים רבים ונזק נרחב. הגינוי למתקפה על סעודיה הוא יוצא דופן במצב הנוכחי בו בין סעודיה וישראל אין יחסים רשמיים.

הגינוי החריג פורסם בחשבון ראש הממשלה הרשמי של ישראל, ובו נכתב כך: "אני מגנה בחריפות היותר האפשרית את מתקפת הטרור הנוראית על נמל התעופה הבינלאומי המלך ח'אלד בריאד, ערב הסעודית, שגבתה את חייהם של 12 בני אדם תמימים ופצעה מאות נוספים".

"בשם עם ישראל, אני מביע את תנחומינו העמוקים ביותר למשפחות הנרצחים ואת משאלותינו להתאוששות מלאה לפצועים. טרור מכוון לאנשים תמימים ומבקש להפיץ פחד וחוסר יציבות. הוא חייב לעמוד מול מאבק נחוש".

"ישראל מצפה למזרח תיכון חזק – כזה העומד מאוחד מול איומים, מגן על אנשיו ובונה עתיד של ביטחון, שיתוף פעולה ושגשוג לכל עמי האזור שלנו".