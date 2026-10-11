התפתחות דרמטית בפרשת רצח ימנו זלקה

התפתחות משמעותית בפרשת הירצחו של בנימין ימנו זלקה: הנאשם המרכזי במעשה הודה לראשונה בדקירתו של זלקה, אך כופר בסעיף האישום של רצח. כך פורסם לראשונה היום (ראשון) ב-i24NEWS.

הנאשם, קטין בן 15, הודה כי החזיק סכין בליל האירוע בפתח תקווה והגיע לסייע לאחרים במהלך קטטה שהתפתחה במקום. בדיון הודה כי דקר את זלקה, אך טען כי הדקירה כוונה לפלג גופו התחתון בלבד וכי לא היה מודע לכך שהיא עלולה להוביל למותו.

עד כה סירב הנאשם להודות במיוחס לו. בחודש אוגוסט האחרון אף דחתה הפרקליטות את בקשת צוות ההגנה להעביר את התיק להליך גישור, תוך שקבעה כי מדובר בעבירת רצח בעלת חשיבות ציבורית רבה וכי קיימים פערים מהותיים בין הצדדים, זאת לאחר התייעצות עם פרקליטת המחוז ועל דעת משפחת הקורבן.