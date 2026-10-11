משה פייגלין מעריך: זה מספר המנדטים שבן גביר יקבל בבחירות

( יונתן זינדל / פלאש90 )

יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, מתייחס למפה הפוליטית בימין ומעריך כי יחסי הכוחות בתוך המחנה הלאומי צפויים להשתנות. בריאיון לפודקאסט של איש התקשורת אבי שושן, התייחס פייגלין לעתידם הפוליטי של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ושל מפלגת ש"ס, והציג תחזית פסימית עבורם. במהלך הראיון אמר פייגלין כי לפי הערכתו בן גביר צפוי לאבד מכוחו באופן משמעותי במערכת הבחירות. "אני מעריך שבן גביר יצנח", הצהיר פייגלין. כאשר נשאל למה כוונתו ומהי המשמעות האלקטורלית של הדברים, השיב באופן נחרץ ונקב במספר המנדטים שהשר צפוי לקבל להערכתו: "הוא יקבל 6 מנדטים".

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בהמשך הראיון התייחס פייגלין גם למפלגת ש"ס וגילה עמדה תקיפה דומה. פייגלין העריך כי גם ש"ס תרד בכוחה האלקטורלי, וכינה אותה מפלגה מושחתת. עם זאת, פייגלין ביקש לעשות הפרדה ברורה בין הציבור לבין מנהיגיו, וציין כי הוא אוהב מאוד את ציבור הש"סניקים, אך הביקורת החריפה שלו מופנית כלפי ההנהגה המושחתת של התנועה.