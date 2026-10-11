צה"ל מאשר: חוסל מפקד נוח'בה שהוביל חטיפת ישראלים מכיסופים

חמאס ( צילום: עלי חסן/פלאש90 )

עכשיו זה רשמי: דובר צה"ל אישר כעת (ראשון) כי כוחות צה"ל ובשב"כ חיסלו את השאם גמאל מחמד אבו גלאלה, מפקד מחלקת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, בתקיפה שבוצעה בשבוע שעבר בדרום רצועת עזה.

לפי הודעת צה"ל, התקיפה בוצעה ביום שני האחרון בחאן יונס. עוד נאמר כי אבו גלאלה היה ממובילי הפשיטה למוצב כיסופים ולקח חלק בחטיפת ישראלים במהלך טבח 7 באוקטובר. צפו בתיעוד:

"לאורך המלחמה ובעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש" הסבירו. "המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיווה".

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".