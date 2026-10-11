יוצרת הסרט נז"א בווידוי אישי: "אני מרגישה רע"

יובל אברהם ורחל שור ( צילום מסך יוטיוב כאן 11 )

יוצרי הסרט התיעודי מעורר המחלוקת "נז"א", יובל אברהם ורחל שור, התראיינו לפודקאסט "Stateside" של עיתון 'הגרדיאן' הבריטי, והתייחסו לסערה הציבורית המתחוללת בישראל סביב יצירתם, כולל ההפגנות שנערכו מול בית הוריה של שור. במהלך הראיון התייחסה שור למחאה שהגיעה עד לפתחי בית ילדותה בעקבות הקרנת הסרט, והודתה בתחושות הקשות. "כמובן שזה מפחיד, אנחנו לא יכולים לשקר ולומר שזה לא", אמרה שור.

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שור הוסיפה כי מעבר לחשש האישי, היא חשה תסכול וצער על העברת האש החברתית והציבורית כלפי בני משפחתה שלא בחרו להיות חלק מהסערה. "כשזה מגיע למשפחה - כמובן שזה כואב", שיתפה, וציינה כי היא מרגישה רע על כך שגררה את הוריה לאירוע.

לדבריה, על אף הביקורת החריפה והמחאות הסוערות, יוצרי הסרט לא מופתעים מעוצמת התגובות: "עשינו את הסרט הזה כדי שאנשים ידברו עליו, וגם קיבלנו תמיכה מחלק קטן בחברה הישראלית שמתנגד למדיניות של ישראל לאורך השנים".