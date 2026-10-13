יאיר פומרנץ: ״יש לי נפש רעועה – וזה לא מכשול״

במשך שנים ארוכות העדיף יאיר פומרנץ לבנות סביבו חומות ומגננות. הוא פחד שאם יחשוף את הסערות המתחוללות בתוכו, אנשים יביטו בו אחרת, יתרחקו או יראו בו נטל. כיום, בגיל 30, כשהוא איש חינוך, יוצר תוכן ומחברו של הספר ״יש לי נפש רעועה״ (בהוצאת "ספרי ניב") הוא בוחר להתייצב מול המקלדת, ולהגיד בקול רם וצלול את מה שלקח לו חיים שלמים להבין: מותר לא להיות בסדר, ואף אחד לא חייב להישאר לבד עם הכאב.

בראיון מיוחד ומורחב עבור המדור ״בנפש חפצה״, בשילוב קטעים, תובנות ושירים מתוך ספרו האישי, משתף פומרנץ במסע החיים המטלטל שעבר – מהשתיקה בכיתה א', דרך ההתמוטטויות בשירות הצבאי, ועד לגילוי כוחם המרפא של השיתוף, החינוך והכתיבה.

הילד ששתק בכיתה א': השורשים של נפש סוערת

מי שמכיר את יאיר פומרנץ כיום כאיש חינוך נמרץ העובד כמעט שמונה שנים עם ילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים, יתקשה לדמיין את הילד שהיה. פומרנץ, תושב ראשון לציון, נולד עם מום בלב (טטרולוגיה על שם פאלוט) ועבר ניתוח לב פתוח בגיל שלוש. לצד ההתמודדות הרפואית, גדל לצד אח תאום המאובחן על הרצף האוטיסטי – מציאות שהטילה עליו כבר מגיל צעיר את התפקיד הבלתי רשמי של ״הילד החזק״ שמחזיק את כולם ולא מתפרק.

״כשאימא שלי עזבה אותי ביום הראשון של כיתה א', לא בכיתי בכי גלוי כמו שאר הילדים,״ הוא משחזר בספרו. ״הבכי שלי נשאר בפנים. ואז, פשוט שתקתי. לא שיחה, לא מילה, לא ציוץ. אפשר היה לחשוב שאני אילם.״ השתיקה הממושכת, שנתפסה בתחילה כביישנות קיצונית, התבררה בדיעבד כחרדה חברתית עמוקה – פחד משתק מלבלוט, לטעות או להיחשף.

אל החרדה החברתית הצטרפו במהלך השנים חוויות פוגעניות שסדקו את האמון הבסיסי שלו בבני אדם. אירוע כואב במיוחד התרחש בנעוריו, כאשר סוד אישי שחלק עם חבר קרוב פורסם על ידו בפומבי בפייסבוק. מאוחר יותר חווה פגיעה קשה ומטלטלת, שהותירה בלבו צלקת עמוקה ופיתחה אצלו תסמינים של פוסט-טראומה מורכבת ודריכות מתמדת.

בשיר ״בעיות של הנפש״ מתוך ספרו, מתאר יאיר את התפרצות המצוקה בילדות ובנעורים:

״הלכתי בדרך הנכונה / ופתאום – סיבוב פרסה / זה קורה ללא התראה / הרע מכול מתממש / ואני בעוד רגע נשרף באש... / אני לא סומך על אף אחד / מרגיש פה די לבד / שומע את המחשבות רצות בתוך מוחי.״

ירי על אוטומט, רעידות והתמוטטות בחדר האוכל: סערת השירות הצבאי

השירות הצבאי של פומרנץ בחיל המודיעין בטירונות 02 הפך לכר פורה להתפרצות חריפה של תסמיני החרדה והפוסט-טראומה. הוא מעיד על עצמו כ״שוקיסט״ מובהק, ואחד האירועים הזכורים לו התרחש במטווח לילה, כאשר בשל מעצור בנשק העביר בטעות את הרובה למצב ירי אוטומטי וירה צרור של חמש יריות. הירי הלא מתוכנן הוביל לגל בכי עז ולענישה עצמית פנימית, אך גם סימל עבורו את הדרך שבה חייו נהגו לפעול – על ״אוטומט״, ללא שליטה.

בהמשך השירות החלו להופיע רעידות קשות ובלתי נשלטות בידו השמאלית. במשך חודשים עבר בדיקות נירולוגיות, MRI ו-EEG ללא ממצא. במהלך אשפוז ממושך בבית חולים, שבו הוזרקו לו שתי זריקות – אחת תרופתית והשנייה מים פיזיולוגיים – נפסק הרעד דווקא לאחר זריקת המים. הרופא הסביר לו אז: ״הכול בראש.״ באותו רגע הבין פומרנץ לראשונה את עוצמת השפעתה של הנפש על הגוף.

שיא ההתמודדות בצבא הגיע בצורת התקפי חרדה חריפים שגרמו לו לאבד את ההכרה ולהתעלף. אחד הרגעים המכוננים והמרגשים ביותר בחייו התרחש במהלך התקף כזה בחדר האוכל הצבאי:

״התמוטטתי מול המון אנשים, כולל מפקד הבסיס. המגש עף והכול התפזר,״ הוא מספר. ״בתוך כל הסיטואציה וההמולה, ניגשה אליי חיילת דתייה שכמעט לא הכרתי. ידעתי שהיא שומרת נגיעה, ובכל זאת באותו רגע היא החליטה לקחת לי את היד, להישאר לידי וללחוש סמוך אליי: 'אני כאן. אל תדאג. הכול יהיה בסדר'. למרות שהייתי בהכרה מעורפלת, הרגשתי את הנוכחות שלה. בפעם הראשונה בתוך כל החרדה הרגשתי באמת שאני לא לבד.״

״הבנתי שאני לא יכול לבד״: נקודת המפנה והפנייה לעזרה מקצועית

לצד תסמיני החרדה והפוסט-טראומה, חווה יאיר פומרנץ תקופות מורכבות של דיכאון קליני, אינסומנייה (הפרעת שינה קשה שבגינה נזקק לתקופות מסוימות לכדורי שינה) בהן אובחן, לצד חוויות של ניתוק ודיסוציאציה.

נקודת המפנה הגיעה ברגע שבו הרגיש שהגיע לקצה היכולת, למצב של ״להיות או לחדול״. ״הבנתי שהמצב כבר גדול ממני, ושאני לא חייב ולא צריך לשאת את זה לבד,״ הוא משתף. בתקופת הדיכאון הקשה הראשונה שחווה, אזר אומץ ופנה לידידה קרובה שאיתה נהג לשוחח בעבר.

הידידה הקשיבה לו במשך שעה וחצי ברצף, בכתה איתו, לא שפטה ולא ניסתה ״לתקן״ אותו, אלא העניקה לו מרחב בטוח וסייעה לו להבין שלצד התמיכה האנושית נדרשת פנייה לאיש מקצוע. בעזרת דחיפתה, פנה לטיפול אצל עובדת סוציאלית קלינית ולליווי פסיכיאטרי. השילוב בין התמיכה האנושית של הסביבה הקרובה לבין הכלים הטיפוליים המקצועיים הוא שהעניק לו את הבסיס להחלמה.