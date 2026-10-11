לוין תוקף את מנדלבליט: "צריך לזעזע כל אזרח בישראל"

לוין נגד מנדלבליט ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

שר המשפטים יריב לוין תקף בחריפות היום (ראשון) את היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט, זאת לאחר היום הראשון לעדותו במשפט נתניהו. בדבריו חזר על האשמותיו לרדיפה אישית כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו וקרא לביטול המשפט עוד לפני הבחירות. "המופע המחפיר של אביחי מנדלבליט בבית המשפט צריך לזעזע כל אזרח בישראל" אמר לוין. "העדות מוכיחה לא רק שהתיק היה תפור מלכתחילה, אלא שמנדלבליט אפילו לא טרח להתעמק בפרטיו כאשר גרר את ראש הממשלה ואת המדינה כולה לסחרור שנמשך עד היום".

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לדבריו, "המטרה של הפלת ראש ממשלה מהימין ושל הפלת בנימין נתניהו באופן אישי, העבירה את ראשי מערכת אכיפת החוק על דעתם. המסקנות מהעדות ברורות: את הרפורמה שהחלה בקדנציה היוצאת יש להשלים במלואה. את המשפט נגד ראש הממשלה יש לבטל באופן מיידי ועוד לפני הבחירות".

"כפי שכבר אמרתי בעבר, יש להקים מיד לאחר מכן ועדת חקירה לבדיקת התנהלות הפרקליטות וכלל גורמי אכיפת החוק בעניינו של ראש הממשלה" סיכם לוין. "הגיע הזמן שתופרי התיקים הם אלה שיתנו את הדין".