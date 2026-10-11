האקרים חשפו התכתבויות של יונתן אוריך עם עמית סגל וברדוגו

דרמה ברשתות החברתיות ובסביבת ראש הממשלה: חשבון הוואטסאפ של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, דלף לכאורה לרשת. אתר אינטרנט ייעודי שהוקם במיוחד ביממה האחרונה מאיים לחשוף התכתבויות פרטיות של היועץ הבכיר, כאשר במקביל החלו להתפרסם היום מספר חשבונות ברשתות החברתיות שהציגו חלקים מתוך שיחות פנימיות.

בין התכתובות והשיחות שהופצו ברשתות החברתיות נכללות לכאורה שיחות שניהל אוריך עם יועץ ראש הממשלה לשעבר טופז לוק, וכן עם הפרשן עמית סגל ואיש התקשורת יעקב ברדוגו. עם זאת, בשלב זה לא ברור האם מדובר בתוכן אותנטי ומקורי שדלף מתוך המכשיר, או שמא מדובר בחומרים, תצלומים או תמונות שנוצרו ונערכו באמצעות כלי בינה מלאכותית.

נציין כי לפי חוק הגנת הפרטיות, אסור לפרסם חומר אישי שנפרץ מתוך טלפון של אזרח שלא כחוק ולכן לא נפרסם את ההתכתבויות.