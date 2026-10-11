( יחצ )

שלוש שנים אחרי אותה שבת שחורה, פרויקט סימני דרך מוציא לאור אלבום שנולד מתוך הכאב, הגעגוע והניסיון לחזור לחיים. שבעה שירים מהיום שאחרי, שורה של שיתופי פעולה יוצאי דופן ורגש שנע בין דמעה לריקוד - כך מתארים חברי הפרויקט את היצירה המיוחדת שהם מביאים לקהל הישראלי.

הפרויקט, המורכב ממוזיקאים צעירים מהעוטף ובוגרי כפר הנוער למוזיקה 'ביכורים' אותו הקימו תמר קדם סימן טוב ז"ל ופדויי השבי שגיא דקל חן, מביא אלבום שמשלב כאב עמוק עם תקווה. לצד חברי הפרויקט, משתתפים ושרים באלבום גם שי צברי, ריקי גל, אסתר רדא ומירב לשם גונן - אימה של רומי גונן ששוחררה מהשבי.

שיר על הגעגוע לחיים הבנאליים אחד השירים הבולטים באלבום הוא 'צרות קטנות', שיר מקורי שכתבו איתי דקל חן, שהקים את הפרויקט, וטליה ויצן - אלמנתו של עמיחי שנפל ב-7 באוקטובר בעת שלחם והגן בגבורה על קיבוץ כרם שלום. השיר מבטא את הגעגוע הפשוט למטלות יומיומיות ולחיים הסיזיפיים והבנאליים של 'לפני' אותה שבת שחורה. האלבום כולל בתוכו גם גרסאות כיסוי מיוחדות לקלאסיקות ישראליות שהיוו נחמה ותקווה עבור חברי הפרויקט, בהם: 'פחות אבל כואב', 'היי שקטה', 'ימות המשיח' ו'שיר לשירה' - בעיבודים מחודשים שהוקלטו בגרסאות ג'אז, פאנק ודיקסילנד.

( יחצ )

"היום שאחרי קשה גם אחרי שלוש שנים"

איתי דקל חן, מייסד הפרויקט, משתף: "היום שאחרי...הוא קשה גם אחרי שלוש שנים. כאב והודיה משמשים בערבוביה, עומקו של העצב פוגש את מרוצתם של החיים, עין במר בוכה ולב שמח".

"ב-7 באוקטובר חיינו השתנו לנצח, את הצלילים המוכרים החליפו קולות נפץ וכאוס", הוא מוסיף. "בתוך כל הכאב והשבר נפגשנו מעת לעת באולפן כדי לעכל את מה שעברנו, לזכור ולהנציח את החברים והאנשים היקרים שאיבדנו".

דקל חן מסביר את הבחירה להוציא את האלבום דווקא ביום הזה: "בחרנו להוציא ביום הזה שירים שעד היום לא העזנו - שירים רוויי יסורים, אך גם מלאי תקווה. שירים שמצליחים להרקיד אותנו בין דמעה לדמעה. מקווים שתרקדו ותיזכרו איתנו".

שיתופי פעולה מרגשים

השתתפותם של אמנים מוכרים כמו שי צברי, שבשנים האחרונות הפך לאחד הזמרים האהובים בציבור הדתי-לאומי, וריקי גל, שעצמה עברה אובדן אישי כואב, מעניקה לאלבום משנה תוקף של חיבור אמיתי לכאב ולתקווה.

מירב לשם גונן, שבתה רומי שוחררה מהשבי לאחר 471 ימים בעזה, משתתפת גם היא באלבום. כפי שעדכנה לאחרונה, רומי עוברת תהליך שיקום מורכב ומתמודדת עם פגיעות פיזיות קשות, אך המשפחה ממשיכה להחזיק בתקווה ובאמונה.

האלבום זמין להאזנה בפלטפורמות המוזיקה השונות, ומהווה עדות מרגשת ליכולת של המוזיקה לרפא, לנחם ולחבר - גם בימים הקשים ביותר.