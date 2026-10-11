סער מסביר: זו הסיבה ששיניתי את דעתי על משפט נתניהו

שר החוץ גדעון סער ( יונתן זינדל/פלאש90 )

‏שר החוץ גדעון סער, התייחס היום (ראשון) לעדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו והסביר מדוע שינה את דעתו בנוגע לכתבי האישום נגדו.

בדבריו כתב סער: ״במהלך השנים האחרונות קראתי שוב ושוב בראיונות לתקשורת, בכנסים פומביים וברשתות החברתיות לסיים את סאגת משפט נתניהו. עשיתי זאת עוד ב-2023, בהיותי באופוזיציה. ‏התיק הפך זה מכבר לגרוטסקה של אכיפת חוק. קו פרשת המים היה קריאת השופטים לשקול מחדש את סעיף השוחד, ממנה התעקשה התביעה להתעלם״. ‏עוד מסר סער: ״במהלך המשפט נחשפו שוב ושוב כשלים חמורים ואף עבירות על החוק שבוצעו על ידי רשויות אכיפת החוק. ‏התביעה טרחה לגייס לתיק מופרך זה לא פחות מ-3 (!) עדי מדינה. עבירת השוחד (על סעיף תקדימי של סיקור תקשורתי) נשרה עוד במהלך שמיעת התיק. היום התברר שהפרסומים הרלוונטיים שבבסיסה כלל לא נבחנו ע״י מי שחתם על כתב האישום. ‏נותרנו עם העבירה העמומה של הפרת אמונים, שהולבשה, למשל, על אישום בגין עבירה לפי חוק המתנות כדי להעצימה״. ‏

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לסיום הוסיף סער: ״מאידך - כל אדם ששמע, כמוני, הבוקר רק את תחילת עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט, יודע שבוצעו עבירות פליליות (לרבות של הפרת אמונים) על ידי אנשי רשויות אכיפת החוק במהלך החקירה.

‏כל זה קרה בחקירה נגד ראש ממשלה בישראל. התומכים בהמשך ניהול ההליך השיפוטי לא יוכלו להתעלם מכך שכעת הדבר משרת רק תכלית אחת: חשיפת האמת על אופן פעולת רשויות אכיפת החוק בפרשה וריסוק האמון הציבורי בהן עד דק.

‏שש שנים וחצי של משפט (בערכאה ראשונה) שעדיין רחוק מסיומו ומה שנותר הוא רק הוכחה מובהקת לקיומו של מסע ציד, של רדיפה חסרת מעצורים נגד ראש ממשלה. אפשר לתמוך בהמשך כהונת נתניהו או להתנגד לכך. מהאמת אי אפשר עוד להתעלם״.