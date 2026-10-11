מחסני אמל"ח, אתרי שיגור ועוד: צה"ל בגל תקיפות ברצועת עזה

גל תקיפות נרחב: כוחות צה"ל ובשב"כ תקפו במהלך היממה האחרונה במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה, כשהם השמידו תשתיות צבאיות רבות של חמאס.

לפי הודעת דובר צה"ל, רשימת התשתיות שהושמדו כוללת חמ"ל תצפיות במרחב דראג' תופאח ששימש את מחבלי הארגון בפעילותם נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב, אתר שיגור רקטות במרחב אלפקראן, ושלושה מחסני אמצעי לחימה במספר מרחבים ברצועה.

"ארגון הטרור חמאס אחסן בתוך המחסנים עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים ובהם רקטות, מטענים, מרגמות, כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' וציוד לחימה נוסף" נאמר. "צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול בנחישות לגריעת יכולות ארגוני הטרור ברצועת עזה ולסיכול כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו".

עוד הובהר כי "טרם התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה, בנוסף לשימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר, על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים.