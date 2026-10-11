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מחסני אמל"ח, אתרי שיגור ועוד: צה"ל בגל תקיפות ברצועת עזה

כוחות צה"ל ושב"כ השמידו תשתיות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה, ביניהם מחסני אמצעי לחימה, אתר שיגור וחמ"ל תצפיות. צפו

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גל התקיפות ברצועה (דובר צה"ל)

גל תקיפות נרחב: כוחות צה"ל ובשב"כ תקפו במהלך היממה האחרונה במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה, כשהם השמידו תשתיות צבאיות רבות של חמאס.

צפו בתיעוד:

גל התקיפות ברצועה

לפי הודעת דובר צה"ל, רשימת התשתיות שהושמדו כוללת חמ"ל תצפיות במרחב דראג' תופאח ששימש את מחבלי הארגון בפעילותם נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב, אתר שיגור רקטות במרחב אלפקראן, ושלושה מחסני אמצעי לחימה במספר מרחבים ברצועה.

"ארגון הטרור חמאס אחסן בתוך המחסנים עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים ובהם רקטות, מטענים, מרגמות, כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' וציוד לחימה נוסף" נאמר. "צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול בנחישות לגריעת יכולות ארגוני הטרור ברצועת עזה ולסיכול כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו".

עוד הובהר כי "טרם התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה, בנוסף לשימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר, על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים.
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