חליל אל חייה ( צילום: ללא קרדיט )

שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף היום (ראשון) את נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, בעקבות תמיכתו באנשי חמאס ובפעילות הארגון משטח טורקיה. במקביל שיגר כ"ץ איום ישיר לעבר בכיר חמאס חליל אל-חייא ששוהה בקאטר, והבהיר כי גם הוא נמצא על הכוונת.

"ארדואן ממשיך לפרוס שטיח אדום למרצחי ואנסי החמאס, ולתמוך בפעילות הטרור שהם מקדמים מטורקיה יחד עם האחים המוסלמים נגד ישראל ונגד מדינות מוסלמיות חשובות באזור", כתב כ"ץ. לדבריו, פעילות חמאס מטורקיה אינה מכוונת רק נגד ישראל, אלא גם נגד מדינות מוסלמיות נוספות באזור, כאשר הוא מאשים את ארדואן בתמיכה בפעילות זו. "גם תורו של אל-חייא יגיע" בהמשך דבריו עבר שר הביטחון לאיום מפורש נגד חליל אל-חייא, מבכירי הנהגת חמאס. "חיסלנו את ראשי החמאס בעזה וגם תורו של אל-חייא יגיע ויישלח לפגוש את הנייה וחבריו במעמקי הגיהינום", כתב כ"ץ.

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ח'ליל אל-חיה מונה כראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור. אל-חיה יחליף את יחיא סינוואר, כמעט שנתיים אחרי חיסולו הדרמטי בעזה.

ח'ליל אל-חיה החל את דרכו בחמאס כשנבחר כחבר הלשכה המדינית של הארגון, ועמד בראש הסיעה של חמאס בבחירות בעזה ב-2006. בהמשך שימש כראש משרד ההסברה של חמאס וכחבר במועצה המחוקקת הפלסטינית. ב-2021 הוא נבחר כסגנו של סינוואר, ומאז חיסולו הוא שימש בפועל כמנהיג הארגון בעזה. בשנים האחרונות עמד בראש משלחות המשא ומתן של ארגון הטרור מספר פעמים.