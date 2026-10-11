העדות של מנדלבליט מעוררת סערה: ״מה שקורה פה זה דבר מדהים״

‏העיתונאי אלי ציפורי התייחס היום (ראשון) ברדיו ׳גלי ישראל׳ לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו, ותקף בחריפות את התנהלות מערכת אכיפת החוק: "מה שקורה פה זה דבר די מדהים. אני לא ציפיתי שזה יהיה עד כדי כך. חשבתי שבנקודות מסוימות הוא יגיד "לא עדכנו אותי", אבל הוא מגלגל את האחריות באופן גורף, ממש באופן גורף, גם למשטרה וגם לפרקליטות".

‏ציפורי הוסיף: "למעשה הוא מפליל את המערכת שהוא עמד בראשה. הוא לא תיאר לעצמו שזה יגיע לבית המשפט, ולכן כל מלאכת ההסתרות האלה והשקרים והכזבים וכל היום, כל זה נחשף על ידי מי שעבד איתו צמוד".

‏את דבריו חתם בהאשמה חריפה: "ניסו לעשות פה הפיכה שלטונית באמצעים עברייניים. צריך להגיד את זה".