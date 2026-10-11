סרוגים
משפט ופלילים

העדות של מנדלבליט מעוררת סערה: ״מה שקורה פה זה דבר מדהים״

העיתונאי אלי ציפורי ומי שמסקר את משפט נתניהו לאורך השנים, התייחס לעדותו של היועמ״ש לשעבר אביחי מנדלבליט, ואמר: ״דבר די מדהים קורה פה. הוא מבלבל את האחריות לפרקליטות ולמשטרה״

19 תגובות
עקבו אחרינו ב -
אביחי מנדלבליט ובנימין נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90)

‏העיתונאי אלי ציפורי התייחס היום (ראשון) ברדיו ׳גלי ישראל׳ לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו, ותקף בחריפות את התנהלות מערכת אכיפת החוק: "מה שקורה פה זה דבר די מדהים. אני לא ציפיתי שזה יהיה עד כדי כך. חשבתי שבנקודות מסוימות הוא יגיד "לא עדכנו אותי", אבל הוא מגלגל את האחריות באופן גורף, ממש באופן גורף, גם למשטרה וגם לפרקליטות".

‏ציפורי הוסיף: "למעשה הוא מפליל את המערכת שהוא עמד בראשה. הוא לא תיאר לעצמו שזה יגיע לבית המשפט, ולכן כל מלאכת ההסתרות האלה והשקרים והכזבים וכל היום, כל זה נחשף על ידי מי שעבד איתו צמוד".

‏את דבריו חתם בהאשמה חריפה: "ניסו לעשות פה הפיכה שלטונית באמצעים עברייניים. צריך להגיד את זה".

חדשות סרוגים
סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
18
מילואימניק מיואש
לפני 43 דקות

בעבר הייתה פה הנהגה ששמרה על לכידות ואמון, והיום פשוט כואב לראות איך מקבלי ההחלטות מרסקים הכל. הם מפקירים את עתיד הילדים שלנו בשביל עוד יום בקואליציה! חייבים להחזיר את היושרה
הצטרפו אלינו