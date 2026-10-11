איזו מפלגה הכי מתאימה לכם? בואו לבחור בעצמכם

בחירות 2026 בסרוגים ( סטודיו סרוגים )

בחירות 2026 באתר סרוגים. דף הבחירות של סרוגים מציע לכם שני כלים שיעזרו לכם לבחור את המפלגה הנכונה עבורכם ואת המצב הנוכחי של המפלגות בבחירות.

מצפן הבחירות של סרוגים שאלון קצר של מספר שאלות בנושאים שונים ימפה עבורכם את המפלגה הכי נכונה עבורכם. הפילוח נעשה בשאלות מדיניות, דת ומדינה, כלכלה, ביטחון פנים וחברה. בתחילה אתם נשאלים מה הנושא החשוב עבורכם במערכת הבחירות ולאחר מכן מספר שאלות בנושאים שונים כדי לחתוך ולפלח את דעתכם לפי המפלגות השונות. לשאלון מצפן הבחירות - לחצו כאן

תשובה אפשרית לשאלון הבחירות ( מתוך מצפן הבחירות של סרוגים )

מרכז הסקרים של סרוגים

ובנוסף, דף מיוחד מסכם את כלל הסקרים שנערכים במערכות השונות. הדף מכיל פילוחים לפי סקרים אחרונים, סוקר יחיד, לפי תאריכים שאתם קובעים.

מרכז הסקרים של סרוגים ( מתוך אתר סרוגים )

מרכז הסקרים מכיל גם רכיב אינטרקטיבי בו תוכלו להקים קואליציות אפשריות עם המפלגות שעוברות את אחוז החסימה בדרך ל-61 מנדטים.