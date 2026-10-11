הדרמה במשפט נתניהו: ״הוא מבוהל, מתלונן שמטרידים אותו״

בנימין נתניהו ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

‏עו"ד כנרת בראשי התייחסה היום (ראשון) ברדיו ׳גלי ישראל׳ לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו ואמרה: ״הוא די מבוהל. אני חייבת לתת את ההתרשמות שלי. בא, מתלונן בפני בית המשפט שיש עיתונאים שמטרידים אותו כי אני ואילה חסון שאלנו אותו שאלות, אז זו הטרדה... השופטים, כך נראה, לא מתרשמים מזה ואומרים לו: 'יש לנו את משמר בתי המשפט. בטוחים שאם אתה תהיה מוטרד, הם יגינו עליך'״.

נזכיר כי בפתח הדברים התלונן מנדלבליט וטען כי עיתונאית תקפה אותו בעת שהמתין בבית המשפט. אלא שזמן קצר לאחר מכן פרסמה העיתונאית אילה חסון תיעוד של המפגש, שבו היא נראית מפנה אליו שאלות, בעודו מנסה להתחמק ממנה. ‏חסון מצידה מסרה: ״הבוקר מנדלבליט העדיף לעמוד במסדרון צדדי בבית המשפט, פניתי אליו וניסיתי לשאול שאלות. מוזמנים לשמוע. בתחילת הדיון הוא פנה לשלושת השופטים וטען שעיתונאית תקפה אותו. מזל שהארוע מתועד . משהו מאוד משובש בתפיסת המציאות של מנדלבליט״.