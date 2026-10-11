אביחי מנדלבליט ונתניהו ( צילום: יונתן זינדל )

ו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, תקף היום (ראשון) את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, בעקבות עדותו במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו. בריאיון לתוכנית "יומן הצוהריים" עם מתי טוכפלד, טען רוטמן כי חתימה על כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן, מבלי להכיר את הפרטים שעליהם הוא מבוסס, מהווה הפרת אמונים.

"בן אדם שהוא בעל התפקיד - שאמור להיות חתום על כתב האישום כיועץ המשפטי - והוא לא מכיר את הפרטים, איך הוא חתם על מה שהוא לא יודע? רק על זה, זה הפרת אמונים", אמר רוטמן. לדבריו, האחריות המוטלת על היועץ המשפטי לממשלה מחייבת אותו להכיר את פרטי האישומים לפני שהוא מאשר את הגשתם, ובמיוחד כאשר מדובר בראש ממשלה מכהן.

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"איך הוא חתם על מה שהוא לא יודע?"

בהמשך דבריו התייחס רוטמן למה שתיאר כחוסר היכרות של מנדלבליט עם מאות מקרים שנכללו בכתב האישום.

"אם מנדלבליט אומר, 'אני לא הכרתי את השלוש מאות וחמש עשרה מקרים ובכל זאת חתמתי על כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן', זה הפרת אמונים", טען.