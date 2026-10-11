מועמד במפלגתו של איזנקוט מבהיר: זה מה שנעשה אם לא נקבל 61

קלפי ( יונתן זינדל / פלאש90 )

מתן כהנא ששובץ במקום החמישי במפלגתו של גדי איזנקוט, התייחס לשאלה מה תעשה מפלגתו וגוש השינוי, במידה והם לא יקבלו 61 מנדטים. בפודקאסט ׳אהרון ידיעות׳ אמר כהנא: ״אנחנו צריכים להגיד לנתניהו תודה ושלום, וגם אם לא יהיו לנו 61 מנדטים, נקים ממשלה זמנית כדי להדיח את נתניהו״.

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איזנקוט התייחס לשמועות על כך שיש חשש שחברי מפלגתו יערקו אחרי הבחירות לימין, כמו שעשו שיקלי וסילמן ואמר: ״הדרך שלי למנוע תופעות כאלה היא ממני תראו וכן תעשו, כמה אנשים הציעו לי לפרק את מפלגת בני גנץ וסרבתי לכך״.