מועמד במפלגתו של איזנקוט מבהיר: זה מה שנעשה אם לא נקבל 61

מתן כהנא ששובץ במקום החמישי במפלגתו של גדי איזנקוט, התייחס לשאלה מה תעשה מפלגתו וגוש השינוי, במידה והם לא יקבלו 61 מנדטים.
בפודקאסט ׳אהרון ידיעות׳ אמר כהנא: ״אנחנו צריכים להגיד לנתניהו תודה ושלום, וגם אם לא יהיו לנו 61 מנדטים, נקים ממשלה זמנית כדי להדיח את נתניהו״.
איזנקוט התייחס לשמועות על כך שיש חשש שחברי מפלגתו יערקו אחרי הבחירות לימין, כמו שעשו שיקלי וסילמן ואמר: ״הדרך שלי למנוע תופעות כאלה היא ממני תראו וכן תעשו, כמה אנשים הציעו לי לפרק את מפלגת בני גנץ וסרבתי לכך״.
14 שנים של פוליטיקה קטנה מזכירות לי בדיוק את 1990 🤡