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חדשות פוליטי מדיני

מועמד במפלגתו של איזנקוט מבהיר: זה מה שנעשה אם לא נקבל 61

מתן כהנא, מקום 5 במפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט, התייחס לשאלה האם מפלגתו תשב עם נתניהו והבהיר מה הם יעשו במידה והם לא ישיגו 61 מנדטים בבחירות

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קלפי (יונתן זינדל / פלאש90)

מתן כהנא ששובץ במקום החמישי במפלגתו של גדי איזנקוט, התייחס לשאלה מה תעשה מפלגתו וגוש השינוי, במידה והם לא יקבלו 61 מנדטים.

בפודקאסט ׳אהרון ידיעות׳ אמר כהנא: ״אנחנו צריכים להגיד לנתניהו תודה ושלום, וגם אם לא יהיו לנו 61 מנדטים, נקים ממשלה זמנית כדי להדיח את נתניהו״.

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איזנקוט התייחס לשמועות על כך שיש חשש שחברי מפלגתו יערקו אחרי הבחירות לימין, כמו שעשו שיקלי וסילמן ואמר: ״הדרך שלי למנוע תופעות כאלה היא ממני תראו וכן תעשו, כמה אנשים הציעו לי לפרק את מפלגת בני גנץ וסרבתי לכך״.
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לפני שעה

14 שנים של פוליטיקה קטנה מזכירות לי בדיוק את 1990 🤡
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