מנדבליט ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

עורך הדין דוד פטר התייחס היום (ראשון) לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי הדברים שנחשפו במהלך החקירות בבית המשפט מחזקים טענות שהשמיעו לאורך השנים גורמים בימין בנוגע להתנהלות רשויות אכיפת החוק. בריאיון לתוכנית "פתחי וזמרי בעם" דרש פטר להעמיד לדין את מי שלטענתו ביצעו עבירות פליליות במהלך החקירות.

"מה שנחשף בתיק הזה זה מדהים. הימין צדק לאורך כל הדרך", אמר פטר בפתח דבריו. לדבריו, הטענות שהועלו בעבר בנוגע לאישורי החקירה ולהאזנות הסתר בסביבת ראש הממשלה זכו לזלזול, אך כעת הן עולות שוב במסגרת העדויות בבית המשפט. "הימין טען שהדברים נעשו ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה, הימין טען שהיו האזנות סתר בלתי חוקיות בסביבת ראש הממשלה, וכולם זלזלו. והדברים נחשפים שוב ושוב ושוב בחקירות. היום גם מנדלבליט מתמודד עם הדברים הללו", אמר. פטר הוסיף כי לשיטתו צדק הימין גם בסוגיות נוספות, ובהן הנושאים המדיניים והביטחוניים והיחס לפלסטינים. "הם צריכים לעמוד לדין" בהמשך הריאיון שאל ינון זמרי את פטר אם הוא מסתפק בכך שלטענתו האמת נחשפת בבית המשפט, או שהוא דורש גם צעדים נגד האחראים. בתשובתו מתח פטר ביקורת על היחס לאנשי מערכת אכיפת החוק, וטען כי נוצר מצב שבו בעלי תפקידים במערכת אינם נדרשים לתת את הדין על מעשים פליליים.

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"זה שהרגילו אותנו לזה שאם אתה שייך למערכת אכיפת החוק ואתה עובר עבירות פליליות, אז אתה חסין מהעמדה לדין. זה דבר מעוות לחלוטין", אמר.

פטר הדגיש כי לשיטתו אין להבחין בין בעלי תפקידים שונים כאשר מדובר בחשד לעבירה פלילית.

"כל אדם, בין אם הוא פרקליט, בין אם הוא שופט, בין אם הוא גנרל, בין אם הוא רב, בין אם הוא קאדי, אם הוא עובר עבירה פלילית, הוא צריך לעמוד לדין", הבהיר.

את דבריו חתם בדרישה חד-משמעית: "נעשו פה עבירות פליליות. אין חולק שנעברו עבירות פליליות על ידי מערכת אכיפת החוק בתיקים הללו, והם צריכים לעמוד לדין - חד משמעית".