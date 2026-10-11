"מסרגה": עושים עיניים לכותרות השבוע הקרוב בסרוגים

החורף מגיע והדחף האנושי לשינה מוקדמת בשל מזג האוויר האפרורי עולה משבוע לשבוע, וככל הנראה יתחזק עוד יותר במוצאי שבת בעוד שבועיים עם המעבר "לשעון חורף" והחשכת השמיים לפני חמש בערב.
החדשות נעות כמטוטלת בין ההיערכות לבחירות בארץ בעוד פחות משלושה שבועות לעומת האסטרטגיות המורכבות של ממשל טראמפ בארה"ב לקראת בחירות אמצע הקדנציה בחודש הבא, כשבתווך הבלגן חוגג בריאד במפרץ הורמוז וגם באיראן וברצועת-עזה אין שקט וזה מדאיג ומטריד.
בתרבות שתי תכניות פופולריות ומדוברות חוזרות למסך השבוע וגם תשדירי התעמולה שאיש לא נזקק להם אבל בשל החוק המחייב אי אפשר בלעדיהם. גם בבחירות במה לצפות בספורט המגרשים רועשים ומתוחים עם חמישה משחקי כדורסל ושני משחקי כדורגל מעניינים במהלך השבוע.
מדור "מסרגה" כאן בכל יום ראשון (בלנ"ד), כדי "לעשות עיניים" לחדשות, ולשים לפניכם את האצבעות על האירועים המעניינים של השבוע בפוליטיקה, במגזר, בעולם, בתרבות ובספורט.
בפוליטיקה
- נותרו עוד 16 ימים לפתיחת הקלפיות המפלגות הגדולות והקטנות עושות כל שביכולתן כדי לחזק את כוחן. הליכוד והציונות הדתית כבר חתמו על הסכם עודפים והפרשנים הפוליטיים ינתחו מדי יום מה יעשה נתניהו כדי להשיג רוב כולל אפשרויות שנכון להיום נראות מופרכות כגון ניסיון לחבור לבנט בלי לפיד או האפשרות המופרכת פחות של תמיכה ערבית תמורת הבטחות מתחת לשולחן ולרדאר של העיתונאים כי קמפיין הליכוד הרשמי משחיר כל מפלגה שתשב עם עבאס. ועוד לא דיברנו מספיק על בעיית וינטר שותה הקולות, והאם החרדים ישמרו את הברית עם נתניהו או ילכו ללקט הטבות מגזריות בשדות זרים. נשוב לעסוק בתרחישים הפוליטיים האחרונים לפני הבחירות אחרי הפסקה כפויה לתשדירי תעמולה.
- האירוע בהגדרתו המקורית משפטי ולא פוליטי, אבל עדות היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט רה"מ נתניהו כבר מספקת כותרות שידובר בהן במהלך השבוע וחלקן ככל הנראה גם יככבו בתשדירי התעמולה של המפלגות השונות רגע לפני הבחירות.
במגזר
- זמן חורף החל בשעה טובה ובחסדי השם בדיוק כשהתעורר החשש הראשון לעונה לשיטפונות בנחלים הסתיימה עונת הטיולים. גם הבני"שים משיעור ב’ שלא יתגייסו לנח"ל צפויים לקבל בקרוב צווי התייצבות לשירות חובה מי מוקדם ומי מאוחר, כשהמסלול אמור לעבור בשלום אחרי שהמשבר בין הרבנים לחיל השריון נפתר ונגמר.
- בחורי הישיבות שעדיין לא התגייסו: זהו השבוע האחרון להציע עצמכם לעבודות שונות ביום הבחירות!
בעולם
- החות’ים הופכים להיות כאב הראש החדש של העולם אחרי הסעודים ותקיפותיהם המרובות בריאד ובתימן יחייבו ככל הנראה תגובה משמעותית וסיוע בינלאומי. בנוסף, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הרגיע את כולם כשאמר שלא תהיה תקיפה רצינית באיראן עד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית בחודש הבא, אבל כולם כולל רה"מ נתניהו כבר למדו שאצל הנשיא האמריקני הזה יש לפעמים הבדל ענק בין מה שהוא אומר למה שהוא עושה.
בתרבות
- כל ישראלי כבר יודע שאין מערכת בחירות בלי שיש לנו "ארץ נהדרת" ולכן תכנית הסאטירה הוותיקה של קשת-12 חוזרת למסך בשלישי הקרוב לעונתה ה-24 (!) במספר, כשנתון מעניין הוא שבשש-עשרה עונות מתוכן נתניהו היה ראש ממשלה ומריאנו אידלמן שמחקה אותו זכה להרבה מאד זמן מסך בשל כך. עונה זו היא גם עונת בחירות, אז צפויים חיקויים חדשים לצד הוותיקים ועל כולם מנצח כרגיל המנחה בעל ארשת-פנים רצינית כל זמן שפיניש לא באולפן, אייל קיציס.
- "הזמר במסכה" תשוב למסך בסוף השבוע הנוכחי (תכנית בכורה עם חשיפה כפולה במוצאי-השבת הבאה), בניסיון להתחרות ראש בראש עם עונת האולסטארס של "דה-וויס" שעלתה במוצאי השבת האחרונה. לשופטי הזמר במסכה הוותיקים אופירה אסייג, צדי צרפתי ושחר חסון, מצטרפים בעונה החדשה הדוגמנית בר רפאלי והזמר משה פרץ והמנחה נשאר עידו רוזנבלום.
- וגם זה חלק מהתרבות בארצנו: מיום שלישי יחלו בכלי התקשורת שידורי "תעמולת בחירות" של הרשימות המתמודדות לכנסת ה-26 בטלוויזיה וברדיו. רבים חושבים שכבר אין בזה צורך אבל זה החוק ומה שנשאר לצופים זה בעיקר לצחוק.
בספורט
- כדורסל יורוליג: מכבי ת"א תנהל השבוע "מלחמת שוורים" בספרד, אחרי ניצחון יורוליג ראשון על מילאנו בשבוע שעבר שקדמו לו שלושה הפסדים רצופים. הצהובים של קטש יפגשו את ברצלונה בשלישי (13.10, 21:30) ואת ולנסיה בחמישי (15.10, 21:30). הפועל ת"א תתמודד ברביעי (14.10, 19:00) עם בשיקטש הטורקית ב "מגרש הביתי" של הפועל בסופיה בולגריה, ובשישי הקרוב תפגוש את אלופת אירופה פנאתנייקוס ביוון. האדומים יקיימו השבוע משחק נוסף ברביעי (14.10, 21:30) מול בורגוס במסגרת היורוקאפ.
- כדורגל בליגת-העל: בית"ר ירושלים תשחק הערב (20:15) נגד הפועל ר"ג באצטדיון רחובות החדש. מכבי חיפה תפגוש בשני בערב(12.10) את הפועל ירושלים בבירה, והמשחק צפוי להתקיים באווירה מתוחה בשל טענות של האורחים מחיפה על נהלי אבטחת משטרת ירושלים באצטדיון טדי.
אלה הנושאים שיעסקו השבוע את סרוגים-ועד כאן "מסרגה" ליום ראשון!