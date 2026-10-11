"מסרגה": עושים עיניים לכותרות השבוע הקרוב בסרוגים

החורף מגיע והדחף האנושי לשינה מוקדמת בשל מזג האוויר האפרורי עולה משבוע לשבוע, וככל הנראה יתחזק עוד יותר במוצאי שבת בעוד שבועיים עם המעבר "לשעון חורף" והחשכת השמיים לפני חמש בערב.

החדשות נעות כמטוטלת בין ההיערכות לבחירות בארץ בעוד פחות משלושה שבועות לעומת האסטרטגיות המורכבות של ממשל טראמפ בארה"ב לקראת בחירות אמצע הקדנציה בחודש הבא, כשבתווך הבלגן חוגג בריאד במפרץ הורמוז וגם באיראן וברצועת-עזה אין שקט וזה מדאיג ומטריד.

בתרבות שתי תכניות פופולריות ומדוברות חוזרות למסך השבוע וגם תשדירי התעמולה שאיש לא נזקק להם אבל בשל החוק המחייב אי אפשר בלעדיהם. גם בבחירות במה לצפות בספורט המגרשים רועשים ומתוחים עם חמישה משחקי כדורסל ושני משחקי כדורגל מעניינים במהלך השבוע.

מדור "מסרגה" כאן בכל יום ראשון (בלנ"ד), כדי "לעשות עיניים" לחדשות, ולשים לפניכם את האצבעות על האירועים המעניינים של השבוע בפוליטיקה, במגזר, בעולם, בתרבות ובספורט.