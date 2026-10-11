חקירה נגד המשטרה: הפרה את הפרטיות של מלי וליאל יהלומי

ראש הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, עו"ד גלעד סממה, פנה היום (ראשון) למפקח הכללי של משטרת ישראל, רב ניצב דניאל לוי, ולמפקח הפרטיות הפנימי של משטרת ישראל, נצ"מ ג'ורג' קיוורקיאן.

ראש הרשות הנחה את מפקח הפרטיות הפנימי במשטרה להפעיל את סמכויות הפיקוח הנתונות לו מכוח חוק הגנת הפרטיות על רקע שורה של פרסומים בכלי התקשורת אודות מלי וליאל יהלומי, אשר יש בהם כדי לפגוע בפרטיותן.

הפניה נעשתה בעקבות פרסומים חוזרים ונשנים באמצעי התקשורת לאחר איתור השתיים בארגנטינה ב- 14 באוגוסט 2026.

בין היתר, פורסמו סרטונים המתעדים אותן במצב פגיע בעת איתורן באוטובוס ותשאולן בידי נציג המשטרה, וכן נחשפו פרטים אישיים רגישים מתוך חקירת האירוע, שכללו התכתבויות פרטיות, חיפושים שביצעו בכלי בינה מלאכותית, מידע על מצבן הכלכלי, פעולות פיננסיות, מיקומן ותנועתן, ומועד נחיתתן הצפוי בישראל.

בחינת הדיווחים מלמדת כי מקור המידע, לפחות בחלק מהמקרים, היה ממשטרת ישראל.

במסגרת סמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות, הנחה ראש הרשות את מפקח הפרטיות הפנימי במשטרה לערוך בירור מקיף לגבי האופן שבו הגיעו הסרטונים והפרטים האישיים אל כלי התקשורת, בניגוד לכאורה לנהלי משטרת ישראל ולבחון את התבחינים שנשקלו במשטרת ישראל, ככל שנשקלו, בטרם התרת הפרסומים.