הפיוטים, המנגינות והמסורת: שירת הבקשות חוזרת לבמות

שירת הבקשות ( צילום: יח"צ )

הרבה לפני שהיו הופעות ואולמות קונצרטים, נהגו יהודי מרוקו להתכנס בשעות שלפני עלות השחר בשבתות החורף, ולשיר יחד פיוטים, תפילות ובקשות. המסורת, שעברה במשך מאות שנים מדור לדור, הפכה לחלק בלתי נפרד מהתרבות היהודית בצפון אפריקה, והיא ממשיכה להתקיים גם בישראל.

שירת הבקשות משלבת בין פיוטים עתיקים למנגינות מהמוזיקה האנדלוסית, ועוסקת בין היתר באמונה, געגועים, גאולה וכמיהה לירושלים. במשך השנים נוספו למסורת לחנים ופיוטים חדשים, אך המנהג של התכנסות משותפת סביב השירה נשמר. מהקהילות במרוקו לבמות בישראל השבוע נפתחה באשדוד עונת שירת הבקשות לשנת 2026, בקונצרט שהתקיים במרכז התרבות מונארט. על הבמה הופיעו הפייטנים מנור בן דוד, שלומי לוגסי, יעקב בן אדיבה, יהונתן חוטה ורז אלבז, בליווי נגנים ובניהולו המוזיקלי של אלעד לוי. העונה החדשה, שמתקיימת ביוזמת המרכז לפיוט ושירה באשדוד, תימשך לאורך חודשי החורף ותכלול מפגשי שירת בקשות במקומות שונים ברחבי הארץ, עד לשבת זכור. את העונה יחתום קונצרט חגיגי במשכן לאמנויות הבמה באשדוד, שבו יופיעו הפייטנים והזמרים משה לוק, בנג'מין בוזגלו, מני כהן וגבריאל אוחיון, לצד אנסמבל נגנים.

שירת הבקשות ( צילום: יח"צ )

המסורת שעוברת גם לדור הצעיר

למרות השנים שחלפו מאז התגבשה המסורת, שירת הבקשות אינה נשארת רק נחלתם של הפייטנים הוותיקים. בשנים האחרונות מצטרפים אליה גם צעירים שמבקשים להכיר את המוזיקה והפיוטים שעליהם גדלו הדורות הקודמים.

"שירת הבקשות היא הרבה מעבר למסורת מוזיקלית עתיקה. היא נשמתה הפועמת של מורשת יהדות מרוקו, אוצר רוחני ומוזיקלי נדיר המחבר בין פיוט, אמונה ושירה", אומר הרב מרדכי עזרן, המנהל האמנותי של העונה.

"אין מרגש יותר מלראות צעירים מצטרפים לשירת הפייטנים הוותיקים ולדעת ששרשרת הדורות נמשכת", הוא מוסיף.