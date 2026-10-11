שינתה את חוקי הכדורגל ( צילום: Dziurek / Shutterstock )

הפועל פתח תקווה עשויה לספוג הפסד טכני בעקבות אירוע חריג שהתרחש במשחק מול מכבי נתניה, שהסתיים בתוצאה 1:1. במחלקה המשפטית של ההתאחדות לכדורגל צפויים לקבל היום (ראשון) את דוח המשחק, לאחר שהתברר כי הקבוצה שיחקה במשך מספר רגעים עם 12 שחקנים על כר הדשא.

האירוע התרחש עמוק בתוך תוספת הזמן, בזמן בעיטת הפנדל של מאור לוי, שהשוותה את התוצאה ל-1:1. על פי הדיווח, תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, צפוי להעמיד את הקבוצה לדין בגין שיתוף שחקן שלא כדין. לפי תקנון ההתאחדות, שיתוף שחקן שלא כדין עלול להוביל להפסד טכני. עם זאת, לבית הדין יש שיקול דעת בבחינת נסיבות האירוע, ובהן גם אחריות צוות השיפוט שאפשר את המשך המשחק. השחקן שלא ידע שהוחלף במרכז האירוע עומד רועי לוי, שהיה אמור לצאת מהמגרש במסגרת חילוף, אך נותר על כר הדשא. לפי גרסת הפועל פתח תקווה, לוי לא הבחין בכך שמספר חולצתו הופיע על שלט החילופים, משום שבאותו זמן סייע לאריק בילה לרדת מהמגרש לאחר שנפצע. במועדון מתכוונים לטעון כי האחריות לוודא שהחילוף הושלם מוטלת גם על צוות השיפוט, ולכן אין הצדקה להעניש את הקבוצה בהפסד טכני. במסגרת ההליך צפוי בית הדין לבקש את התייחסותם של השופט הראשי גל ליבוביץ' והשופט הרביעי יגאל פריד. ייתכן שגם מנהל הקבוצה אלירן ברנשטיין ורועי לוי יוזמנו למסור את גרסתם.

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התקדים שעשוי לסייע להפועל פתח תקווה

בהפועל פתח תקווה צפויים להסתמך על מקרים דומים שהתרחשו בליגות הבכירות באירופה.

באפריל 2022 שיחקה באיירן מינכן לזמן קצר עם 12 שחקנים במשחק נגד פרייבורג, אך לא נענשה בהפסד טכני, והאחריות לאירוע יוחסה לצוות השיפוט.

מקרה נוסף התרחש בפברואר 2025 בליגה ההולנדית, במשחק בין הירנביין לפורטונה סיטארד. בעקבות חילוף שלא הושלם שיחקה פורטונה במשך 25 שניות עם 12 שחקנים.

במהלך אותן שניות זכתה הקבוצה בכדור קרן, שממנו הובקע שער השוויון. לאחר בדיקת האירוע הוחלט כי השחקן הנוסף לא השפיע על המהלך, ולכן תוצאת המשחק נותרה בעינה.

כעת יצטרך בית הדין של ההתאחדות לכדורגל להכריע אם העובדה שהפועל פתח תקווה שיחקה עם שחקן נוסף בזמן הבקעת שער השוויון מצדיקה הפסד טכני, או שנסיבות האירוע ואחריות צוות השיפוט מאפשרות להותיר את התוצאה על כנה.