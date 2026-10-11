חרי שבע שנים שבהן שיחק באירופה, קפטן נבחרת ישראל אלי דסה חוזר לליגת העל. מכבי חיפה הודיעה היום (ראשון) באופן רשמי כי המגן בן ה-33 סיכם במועדון לשנתיים ויצטרף לסגל הקבוצה באופן מיידי.

דסה, ששיחק בשנים האחרונות בהולנד וברוסיה, ניהל לאחרונה מגעים גם עם הפועל באר שבע, אך בסופו של דבר החליט לבחור בהצעה של מכבי חיפה, שתהפוך לקבוצתו השלישית בישראל.

המגן סיים את חוזהו בניימיכן ההולנדית בתום העונה שעברה, ובתחילה קיווה להמשיך לשחק באירופה, עם עדיפות לליגה ההולנדית. אלא שלאחר תקופה של חיפושים החליט לשוב לישראל ולחתום בשורות הירוקים.

חוזר לליגת העל אחרי שבע שנים

דסה החל את דרכו בליגת העל בבית"ר ירושלים, ובהמשך עבר למכבי תל אביב, עמה זכה באליפות בעונת 2018/19.