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 אחרי שבע שנים בחו"ל

האוהדים בהלם: אלי דסה חוזר לישראל

קפטן נבחרת ישראל סיכם לשנתיים במכבי חיפה ויצטרף לקבוצה באופן מיידי. המגן בן ה-33 ניהל מגעים גם עם הפועל באר שבע, אך לבסוף בחר בהצעת הירוקים

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אלי דסה (צילום: שאטרסטוק)

חרי שבע שנים שבהן שיחק באירופה, קפטן נבחרת ישראל אלי דסה חוזר לליגת העל. מכבי חיפה הודיעה היום (ראשון) באופן רשמי כי המגן בן ה-33 סיכם במועדון לשנתיים ויצטרף לסגל הקבוצה באופן מיידי.

דסה, ששיחק בשנים האחרונות בהולנד וברוסיה, ניהל לאחרונה מגעים גם עם הפועל באר שבע, אך בסופו של דבר החליט לבחור בהצעה של מכבי חיפה, שתהפוך לקבוצתו השלישית בישראל.

המגן סיים את חוזהו בניימיכן ההולנדית בתום העונה שעברה, ובתחילה קיווה להמשיך לשחק באירופה, עם עדיפות לליגה ההולנדית. אלא שלאחר תקופה של חיפושים החליט לשוב לישראל ולחתום בשורות הירוקים.

חוזר לליגת העל אחרי שבע שנים

דסה החל את דרכו בליגת העל בבית"ר ירושלים, ובהמשך עבר למכבי תל אביב, עמה זכה באליפות בעונת 2018/19.

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לאחר שעזב את הצהובים בשנת 2019, יצא לקריירה באירופה, שבמהלכה שיחק בוויטסה ההולנדית, בדינמו מוסקבה הרוסית ובניימיכן.

במקביל הפך לאחד השחקנים המרכזיים בנבחרת ישראל, ובשנים האחרונות הוא משמש כקפטן הנבחרת. עד כה רשם 81 הופעות במדים הלאומיים.

כעת, בגיל 33, הוא חוזר לכדורגל הישראלי ויפתח פרק חדש במכבי חיפה, לאחר שהעדיף את הצעתה על פני האפשרות להצטרף להפועל באר שבע.
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