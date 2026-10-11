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חדשות פוליטי מדיני

איזנקוט חושף: הציעו לי לפרק את המפלגה הזו - וסירבתי

ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט, התייחס היום לשאלה כיצד ניתן לוודא שלא יהיו חברי כנסת שיערקו בעתיד ממפלגתו ומגוש השינוי לגוש נתניהו ואמר: ״תראו ממני וכן תעשו״

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גדי איזנקוט (מרים אלסטר/פלאש90)

ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט, התייחס היום (ראשון) בכנס של המפלגה, לתוכניותיה בנוגע לרצועת עזה ושיגר עקיצות מרומזות לנתניהו ובנט.

בדבריו הוא אמר: זךהמדיניות שלי כרמטכ״ל הייתה שאף פועל לא יוצא מעזה, עד שאשתתף בהלוויות של גולדין ושאול. לצערי, היו ראשי ממשלה אחרי זה שהתירו ל-17 אלף ול-20 אלף פועלים לצאת. זו הייתה שגיאה חמורה מאוד, שהייתה חלק מהתרומה לכישלון הזה״.

איזנקוט התייחס לשמועות על כך שיש חשש שחברי מפלגתו יערקו אחרי הבחירות לימין, התייחס למעשי שיקלי וסילמן ואמר: ״הדרך שלי למנוע תופעות כאלה היא ממני תראו וכן תעשו, כמה אנשים הציעו לי לפרק את מפלגת בני גנץ וסרבתי לכך״.

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