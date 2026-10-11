שלושה מרכיבים בלבד: קינוח שוקולד וקוקוס מושלם

לפעמים דווקא המתכונים הכי פשוטים הם אלה שהכי כיף להכין. בלי להפעיל תנור, בלי ללכלך יותר מדי כלים ובלי רשימת מצרכים ארוכה, אפשר להכין כדורי קוקוס ושוקולד שנראים מושקעים במיוחד.
מצרכים לכדורי שוקולד וקוקוס
לכ-15 כדורים:
- 200 גרם קוקוס טחון
- 200 גרם קרם קוקוס סמיך
- 200 גרם שוקולד מריר
אופן ההכנה
- בקערה מערבבים את הקוקוס הטחון עם קרם הקוקוס עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה לעיצוב. אם התערובת רכה מדי, אפשר להוסיף מעט קוקוס.
- מכניסים את התערובת למקרר למשך כ-20 דקות, כדי שתתייצב ותהיה נוחה יותר לעבודה.
- מוציאים מהמקרר ויוצרים כדורים קטנים בעזרת הידיים. מסדרים אותם על מגש מרופד בנייר אפייה.
- שוברים את השוקולד המריר לקוביות וממיסים במיקרוגל בפולסים קצרים, תוך ערבוב, עד לקבלת שוקולד חלק.
- טובלים כל כדור קוקוס בשוקולד המומס ומחזירים למגש.
- מעבירים למקרר למשך כ-30 דקות נוספות, עד שהשוקולד מתקשה.
טיפ קטן: רוצים לשדרג את המראה? פזרו מעט קוקוס טחון מעל הכדורים לפני שהשוקולד מתקשה. אפשר גם להשתמש בשוקולד מריר עם אחוזי קקאו גבוהים יותר, למי שמעדיף טעם פחות מתוק.
את הכדורים שומרים בקופסה אטומה במקרר ומגישים קרים. קינוח קטן, פשוט וטעים שלא דורש כמעט עבודה.