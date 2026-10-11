שלושה מרכיבים בלבד: קינוח שוקולד וקוקוס מושלם

כדורי שוקולד וקוקוס ( צילום: AI )

לפעמים דווקא המתכונים הכי פשוטים הם אלה שהכי כיף להכין. בלי להפעיל תנור, בלי ללכלך יותר מדי כלים ובלי רשימת מצרכים ארוכה, אפשר להכין כדורי קוקוס ושוקולד שנראים מושקעים במיוחד.