האפיפיור ליאו ה-14 ( צילום: מרקו יקובוצ'י\שאטרסטוק )

האפיפיור ליאו ה-14 הודיע היום (ראשון) במהלך תפילת האנגלוס בכיכר סן פטרוס בוותיקן כי יעבור ניתוח רפואי בימים הקרובים, לאחר שנתגלה אצלו גוש בריאה. האפיפיור הבהיר כי הגוש "בשלב מוקדם ומקומי", וכי הרופאים המליצו על הסרתו בהקדם.

"רופאים גילו גוש מוגבל בריאה שלי", מסר האפיפיור בן ה-71, למאמינים שהתכנסו בכיכר. "הגוש נמצא בשלב מוקדם ומקומי", הוסיף, תוך שהוא מבקש להרגיע את הציבור הנוצרי ברחבי העולם. "על פי עצת הרופאים, אעבור ניתוח להסרתו בימים הקרובים". ההודעה מגיעה כשמונה חודשים לאחר שליאו ה-14 הושבע לתפקיד כאפיפיור ה-266 בהיסטוריה הקתולית. מאז כניסתו לתפקיד, האפיפיור האמריקני נחשב למתון יחסית בעמדותיו כלפי ישראל, בניגוד לקודמו פרנציסקוס שגינה שוב ושוב את פעולות ישראל ברצועת עזה. בחודשים האחרונים התייחס ליאו ה-14 מספר פעמים למלחמה במזרח התיכון. בספטמבר האחרון סירב לכנות את המלחמה בעזה "רצח עם", כשהבהיר כי "הכנסייה לא מאמינה שאנחנו יכולים לספק בשלב הזה הצהרה על כך". עם זאת, הוא קרא לפעול למניעת פגיעה באזרחים ולהקלה על תושבי הרצועה.

גוש בריאה ( צילום: Edgar Beltrán )

בנובמבר, במהלך ביקורו הראשון במזרח התיכון, הביע תמיכה מפורשת בפתרון שתי המדינות. "הפתרון היחיד לסכסוך שנמשך עשרות שנים חייב לכלול הקמת מדינה פלסטינית", אמר במסיבת עיתונאים על סיפון המטוס בדרכו ללבנון.

היחסים בין ישראל לוותיקן עברו תהפוכות מאז כניסתו של ליאו ה-14 לתפקיד. לאחר שישראל נמנעה משליחת נציג בכיר להלוויתו של פרנציסקוס, נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף בטקס ההשבעה של האפיפיור החדש, בניסיון לפתוח דף חדש ביחסים.

פרטים נוספים על מועד הניתוח והליך ההחלמה צפויים להתפרסם בימים הקרובים. הוותיקן טרם פרסם הודעה רשמית מפורטת בנושא.