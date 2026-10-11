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חדשות פוליטי מדיני

חבר ימינה לשעבר מטיל פצצה: ״מהיכרות אישית, בנט בהלם, זה מטריף אותו״

שי מימון, חבר מפלגתו של בנט לשעבר, התייחס למערכת הבחירות הנוכחית ולטענות הקשות של גוש הימין נגדו ואמר: ״מהיכרות אישית, בנט בהלם, זה מטריף אותו. היה בטוח שיעברו הלאה״

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נפתלי בנט (אבשלום ששוני / פלאש90)

חבר מפלגת ׳ימינה׳ לשעבר, שי מימון, התייחס היום (ראשון) לביקורות הרבות נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שברובן מאשימים אותו על כך שהוא הקים ממשלה עם רע״מ.

‏״אסביר לכם משהו על בנט מהיכרות אישית: הוא בהלם״, טען מימון. ״הוא היה בטוח שכל סיפור הקמת ממשלת שמאל-ערבים והפרת ההבטחות יישכח מהר. בנט הוא סטארטפיסט. תק-תק. הכל מהר.

‏"נקים ממשלה, נדבר ימין, העם ישכח. גם ביבי עשה דברים ושכחו לו". בטח ובטח חשב כך אחרי השביעי. אבל העם זוכר. או-הו זוכר. וזה מחרפן אותו. זה מטריף אותו״.

‏עוד הוסיף מימון: ״אפילו ראיון ביתי עם רוני קובן גורם לו להשתגע כשמדברים על זה. מה לעשות, לעם הנצח יש זיכרון טוב. התרגיל הפוליטי המסריח ביותר לא יישכח״.

חני אדרי
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