חבר ימינה לשעבר מטיל פצצה: ״מהיכרות אישית, בנט בהלם, זה מטריף אותו״

חבר מפלגת ׳ימינה׳ לשעבר, שי מימון, התייחס היום (ראשון) לביקורות הרבות נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שברובן מאשימים אותו על כך שהוא הקים ממשלה עם רע״מ.
״אסביר לכם משהו על בנט מהיכרות אישית: הוא בהלם״, טען מימון. ״הוא היה בטוח שכל סיפור הקמת ממשלת שמאל-ערבים והפרת ההבטחות יישכח מהר. בנט הוא סטארטפיסט. תק-תק. הכל מהר.
"נקים ממשלה, נדבר ימין, העם ישכח. גם ביבי עשה דברים ושכחו לו". בטח ובטח חשב כך אחרי השביעי. אבל העם זוכר. או-הו זוכר. וזה מחרפן אותו. זה מטריף אותו״.
עוד הוסיף מימון: ״אפילו ראיון ביתי עם רוני קובן גורם לו להשתגע כשמדברים על זה. מה לעשות, לעם הנצח יש זיכרון טוב. התרגיל הפוליטי המסריח ביותר לא יישכח״.
פרצופו של נוכל.לא נשכח ולא נסלח !