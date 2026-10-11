מנדלבליט מבהיר: לא הכרתי את ״התרגיל״ שעשו לניר חפץ

אביחי מנדלבליט ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, נמשכה היום (ראשון) בבית המשפט המחוזי בירושלים. סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עו"ד עמית חדד, התמקד בפעולות שביצעה המשטרה במסגרת החקירות ובמידת הפיקוח שהפעיל עליהן היועץ המשפטי.

מנדלבליט התייחס לתרגיל החקירה שעשו לניר חפץ והבהיר: לא הכרתי את הלחץ הפסול שהפעילו על חפץ. בעקבות כך, חדד הציג למנדלבליט מסמך שסותר את טענותיו שלא ידע על תרגיל החקירה: בדיון שבו אושר התרגיל הלא חוקי למקורבת לניר חפץ נכחו בו גם התובעת יהודית תירוש והשופטת ציפי גז. בנוסף, מנדלבליט הודה בחקירתו שלא בדק את 315 הכתבות של וואלה שצורפו לכתב האישום. לא עבר על הנספח במלואו.

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‏מנדלבליט אמר שוב ושוב כי יש דברים שהוא לא זוכר. המגישה אילה חסון התייחסה לכך ומסרה: ״ענייני זיכרון, בתחילת הדיון עו״ד חדד שאל את מנדלבליט על ההבדל בין שתי חתימות שלו האחת על כתב האישום הראשון והשנייה על זה המתוקן, מנדלבליט הודה שיש לו זיכרון מצויין, הוא זוכר היטב שהוא חתם על הראשון לגבי המתוקן אין לו זיכרון כזה. מאז לא הספקתי לרשום כמה פעמים הוא אמר אני לא זוכר.

‏עכשיו אין בעייה כל אחד מאיתנו שוכח הרי אי אפשר לזכור הכל. אבל לא מדובר כאן בזוטות, מדובר בארוע חריג של חקירות וכתב אישום נגד רוהמ ובארועים חשובים שנשאל עליהם. לא זוכר״.

נזכיר כי מוקדם יותר, מנדלבליט התלונן כי עיתונאית כאן 11 הטרידה אותו והתכוון לחסון. מאוחר יותר חסון חשפה את הסרטון בו היא שואלת אותו שאלות והסבירה כי לא הטרידה אותו.