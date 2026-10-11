תוך 24 שעות בלבד: נועה קירל בהישג בינלאומי ענק

נועה קירל ממשיכה לכבוש את העולם, והפעם על המסך הקטן באמריקה הלטינית: יממה בלבד מאז שעלתה לשידור, הדרמה המוזיקלית החדשה בכיכובה, MÍRAME ASÍ – EL CAMINO DE NOA ("הדרך של נועה"), זינקה ישר למקום השני בדירוג הסדרות הנצפות ביותר ב-Amazon Prime Video בארגנטינה.

הסדרה, בה מככבת נועה קירל לצד הכוכב הארגנטינאי אגוסטין ברנסקוני, היא פרי עטה של התסריטאית והיוצרת המוערכת פטריסיה מלדונדו (שחתומה על להיטי ענק כמו "קטנטנות" ו"המורדים"). הפרויקט הבינלאומי צולם בארגנטינה בהפקה משותפת של חברת SIPUR והמפיק יאיר דורי.

עלילת הסדרה עוקבת אחר מלצרית צעירה (קירל) שחווה שברון לב ומחליטה להצטרף ללהקת שוליים מתחילה בהובלת טומי (ברנסקוני). בדרך היא מגלה את קולה המוזיקלי הייחודי ונשאבת למשולש אהבה סוער.

הסדרה כוללת 24 פרקים (באורך של כ-30 דקות לפרק) ועלה ב-9 באוקטובר ל-Amazon Prime Video בכל רחבי אמריקה הלטינית. במקביל לשירות הסטרימינג, הסדרה משודרת גם בערוץ América TV בארגנטינה ובפרו, הנגיש לכ-65 מיליון צופים – מה שמבטיח שהחשיפה של הכוכבת הישראלית רק תלך ותגדל.