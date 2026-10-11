האורחים יתלהבו: מאפה פילו פריך במילוי בשר

מחפשים מנה מיוחדת לאירוח שתשאיר רושם על האורחים? מאפה הפילו הזה משלב שכבות בצק דקות ופריכות עם מילוי עשיר של בשר טחון, בצל וצנוברים. הוא קל להכנה, נראה מרשים במיוחד ומשתלב נהדר בכל שולחן אירוח.

מצרכים למאפה פילו במילוי בשר למילוי: 500 גרם בשר בקר טחון

בצל גדול קצוץ דק

3 שיני שום כתושות

3 כפות שמן זית

חצי כוס צנוברים

כפית פפריקה מתוקה

חצי כפית כמון

חצי כפית קינמון (לא חובה)

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

חופן פטרוזיליה קצוצה למאפה: חבילת בצק פילו מופשר (כ־500 גרם)

כשליש כוס שמן זית להברשה

שומשום לפיזור אופן ההכנה מחממים שמן זית במחבת רחבה ומטגנים את הבצל עד להזהבה. מוסיפים את השום ומערבבים כחצי דקה. מוסיפים את הבשר הטחון ומפוררים אותו בעזרת כף תוך כדי טיגון, עד שהוא משנה את צבעו ומבושל היטב. מוסיפים את הפפריקה, הכמון, הקינמון, המלח והפלפל. מערבבים היטב, מוסיפים את הצנוברים והפטרוזיליה ומבשלים עוד כ-3 דקות. מסירים מהאש ומניחים למילוי להתקרר. מחממים תנור ל-180 מעלות ומשמנים תבנית עגולה בקוטר 26-28 ס"מ. פורסים עלה פילו על משטח העבודה ומברישים אותו בשמן זית. מניחים מעליו עלה נוסף ומברישים גם אותו. מסדרים פס מהמילוי לאורך הקצה הארוך של הבצק ומגלגלים בעדינות לגליל. חוזרים על הפעולה עם יתר העלים והמילוי. מסדרים את הגלילים בתבנית בצורת שבלול, מהמרכז כלפי חוץ. מברישים את המאפה בשמן זית, מפזרים שומשום ואופים במשך 30-40 דקות, עד שהבצק מקבל צבע זהוב ופריך.