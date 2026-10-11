כוכב ה"בקסטריט בויז" על הטרגדיה המשפחתית: "החיים שבירים"

כוכב ה'בקסטריט בויז', ניק קרטר, שיתף בסוף השבוע פוסט מרגש וחשוף לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, בו התייחס לטרגדיה המשפחתית הקשה שליוותה אותו בשנים האחרונות.

קרטר, שאיבד שלושה מאחיו – לזלי, ארון ובובי ג'ין – בשל מאבקים בהתמכרויות ובבריאות הנפש, כתב: "עבורנו, שכול ואובדן הם לא דברים שאנחנו מהרהרים בהם רק יום אחד בשנה. הם מציאות שאנחנו נושאים איתנו בכל יום ויום. חווינו על בשרנו עד כמה החיים שבירים, כמה הזמן חולף במהירות, ועד כמה זה חשוב להיות נוכחים ברגעים שניתנו לנו."

הזמר שיתף על הפעילות של משפחתו לצד 'הקרן לבריאות הנפש של הילד', והסביר כיצד הפיכת הכאב לעשייה מסייעת למשפחה להירפא: "אמנם איננו יכולים לשנות את שברון הלב שעברנו, אך אנו יכולים לבחור לנוע קדימה עם מטרה ולהפוך את הכאב שלנו למשהו בעל משמעות. העבודה עם הקרן עזרה לנו לחלוק כבוד לאלו שאיבדנו, להחזיר לקהילה ולסייע ביצירת שינוי משמעותי."

הטרגדיה של משפחת קרטר היכתה בגלים לאורך השנים, כאשר שלושת האחים שנפטרו הותירו אחריהם ילדים קטנים. מבין חמשת האחים שנולדו להוריו של ניק, נותרו בחיים כיום רק ניק ואחותו אנג'ל.