חג לאוהבי הקולנוע: הסרטים שכולם מדברים עליהם ב-10 ש"ח

משרד התרבות והספורט הכריז היום (ראשון) כי "יום הקולנוע הישראלי" חוזר בפעם השנייה השנה, ויערך ביום רביעי הקרוב, ה-14 באוקטובר 2026. במהלך היום, יוכל הקהל הרחב ליהנות מעשרות סרטים ישראליים – כולל הקרנות טרום בכורה ייחודיות – בכל בתי הקולנוע והסינמטקים ברחבי הארץ, במחיר אחיד וסמלי של 10 שקלים בלבד לכרטיס.

היוזמה, שנולדה במטרה לחזק את היצירה המקומית ולחשוף את הציבור לעשייה הקולנועית בארץ, רושמת הצלחה כבירה: ביום הקולנוע הקודם שנערך ביוני האחרון, נרשם שיא של כ-140 אלף צופים בבתי הקולנוע.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, מסר: "אני מזמין את הציבור להגיע לבתי הקולנוע, לצפות בסרטים ישראליים, להתרגש, לצחוק ולהנות מיצירה ישראלית מקורית. נמשיך לפעול כדי לחזק את היוצרים ולהנגיש את התרבות לכל אזרחי ישראל."

בין הלהיטים והסרטים החדשים שיוקרנו במהלך היום ניתן למצוא את: "בחורים טובים 3", "תמונות יפואיות 2", "קופה ראשית", "אהבות שלנו", "גבעה 338", "פנתר כפול", "הסתברות לאהבה", "הבדחן", "חיי שרה" ועוד רבים אחרים.