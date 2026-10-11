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חוזרים להצחיק

20 שנה אחרי: התוכנית האהובה של מה קשור חוזרת

20 שנה אחרי שכבשו את המסך והצחיקו מדינה שלמה, שלישיית מה קשור חוזרת עם "הישראלים" לעונה חדשה ברשת 13. הפעם, לצד הדמויות שכולנו זוכרים, יגיעו גם דמויות חדשות בהשראת הישראליות של 2027

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שלישיית מה קשור (צילום: פיני סלוק)

20 שנה אחרי שכבשו את המסך, שלישיית מה קשור חוזרת עם עונה חדשה של "הישראלים". ציון ברוך, אסי ישראלוף ושלום מיכאלשווילי ישובו לתוכנית המערכונים שהפכה בזמנו ללהיט והכניסה לא מעט משפטים וביטויים לשפה הישראלית.

התוכנית החדשה תשודר ברשת 13 ותשלב בין הדמויות המוכרות והאהובות מהעבר לבין דמויות חדשות, שיביאו למסך את ההומור, הסיטואציות והטיפוסים שמאפיינים את החברה הישראלית של שנת 2027.

הקאמבק של מה קשור

בשלב זה טרם פורסם מועד העלייה לשידור של "הישראלים", וגם פרטים נוספים על המערכונים והדמויות החדשות עדיין נשמרים בסוד. פרטים נוספים צפויים להתפרסם בהמשך.
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