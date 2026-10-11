20 שנה אחרי: התוכנית האהובה של מה קשור חוזרת

שלישיית מה קשור ( צילום: פיני סלוק )

20 שנה אחרי שכבשו את המסך, שלישיית מה קשור חוזרת עם עונה חדשה של "הישראלים". ציון ברוך, אסי ישראלוף ושלום מיכאלשווילי ישובו לתוכנית המערכונים שהפכה בזמנו ללהיט והכניסה לא מעט משפטים וביטויים לשפה הישראלית.