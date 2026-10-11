אראל סג״ל מתפרץ: ״אתה מוזמן לתבוע אותי דיבה!״

אראל סג"ל ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

מגיש 103fm אראל סג״ל, התייחס היום (ראשון) בשידור חי לסערה בעקבות דבריו של מזכירו הצבאי לשעבר של נתניהו, אבי גיל.

נזכיר כי גיל טען שחצי ברוורמן שינה פרוטוקולים מבוקר ה-7 באוקטובר. סג״ל תקף ואמר: ״אבי גיל שיקר בחקירת משטרה, הוא לא סיפר מה עמד מאחורי שינוי השעה. אבי גיל, תבע אותי דיבה!״

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נזכיר כי בליכוד הגיבו ביום שישי האחרון לראיונות של המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבי גיל, בהם חשף את הניסיונות לזייף פרוטוקוליםבלשכת ראש הממשלה אחרי ה-7 באוקטובר. בדבריהם שוב הכחישו את הטענות נגד ראש הסגל צחי ברוורמן וטענו כי העניין נחקר כבר בעבר.

עלילת הדם השקרית של אבי גיל על 'זיוף פרוטוקול' לכאורה מצד ראש הסגל צחי ברוורמן כבר נחקרה שתי וערב במשטרה לפני שנתיים, והסתיימה בהמלצת המשטרה לגנוז את התיק משום שאין בו כלום" נטען. "ניסיונות ההחייאה של השמאל בתיק שנפח את נשמתו רק מעידים על מידת הפאניקה של איזנקוט, שמבין שאין לו ממשלה בלי המפלגות הערביות, יאיר גולן, ליברמן ובנט".

כזכור, בראיון לחדשות 12 ששודר בשבוע שעבר, חשף גיל את 16 המחברות שתיעדו את הכול מבפנים, והתייחס להמלצות לפעולות סיכול שנדחו על ידי נתניהו. "אין ועדת חקירה ממלכתית", אמר גיל בפתח דבריו. "ראינו רק השבוע מה קרה כשלא מתחקרים אירועים, כשלא מתייחסים אליהם, כשלא מקיימים תהליכים כמו שצריך". גיל, שהיה זה שהעיר את נתניהו בבוקר 7 באוקטובר, חושף כעת את ההתראות הברורות שקיבל ראש הממשלה ערב המלחמה.