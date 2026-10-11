דרמה בהוליווד: כוכב "שקרניות קטנות" הותקף באכזריות

השחקן האמריקאי קיגן אלן, שזכור לרבים בתור טובי קבאנו מהסדרה המצליחה "שקרניות קטנות", עבר בסוף השבוע חוויה מפחידה במיוחד, כשנשדד באיומי אקדח וסכין במערב הוליווד. אלן בן ה-37 נפצע בראשו במהלך התקיפה, ובהמשך שיתף את מיליוני עוקביו בתמונות ובסרטונים שבהם הוא נראה מדמם.

הכול קרה ביום חמישי האחרון, בזמן שאלן העמיס חפצים לרכבו בחניון של חנות מקומית. שני רעולי פנים התקרבו אליו מאחור, ואחד מהם החל להכות אותו בראשו באמצעות אקדח, בעוד השני מאיים עליו בסכין. השניים דרשו ממנו את השעון שענד, ולאחר שקיבלו אותו נמלטו מהמקום.

"הם היו הורגים אותי בגלל השעון"

זמן קצר לאחר השוד פרסם אלן סרטון שבו הוא נראה מדמם ונסער. "שני בחורים היכו אותי בראש, כיוונו אליי אקדח וסכין ואז ברחו", סיפר. "הם לקחו לי את השעון. הם לקחו לי את השעון. לעזאזל".

בהמשך העלה תמונות נוספות וכתב: "מערב הוליווד כבר לא בטוחה. נשדדתי באיומי אקדח וסכין בידי שני צעירים שאיימו להרוג אותי בגלל השעון שלי, והם היו עושים את זה. אלוהים אמר לא הלילה".

למרות האלימות הקשה, השודדים לקחו רק את השעון והותירו אצלו את הטבעת והצמיד שענד. אלן סיפר כי סבל מזעזוע מוח, אך מיהר להרגיע את המעריצים המודאגים והבהיר כי הוא יהיה בסדר.

התמונה שחשפה את מצבו

יום לאחר התקיפה שיתף אלן תמונה נוספת, שבה נראו התפרים בפניו בעקבות הפציעה. השחקן סיפר כי הוא מתאושש מהאירוע והודה לצוותים הרפואיים ולכל מי שדאג לשלומו.

במשטרת לוס אנג'לס אישרו כי התקבל דיווח על השוד, וכי שני החשודים נמלטו מהמקום ברכב. נכון לדיווחים האחרונים, החקירה עדיין נמשכת.

אלן התפרסם בזכות תפקידו בסדרת הנוער "שקרניות קטנות", שבה כיכב במשך שבע עונות, ובהמשך השתתף גם בסדרה "ווקר". כעת, אחרי התקרית האלימה, הוא מתאושש מהפציעות ומקווה שהאחראים לתקיפה ייתפסו.