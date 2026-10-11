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גליקמן עוקץ את נתניהו: "מעניין לאן נעלמו האיומים"

העיתונאי אביעד גליקמן תהה מדוע ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים לקראת עדות מנדלבליט, לאחר שבעבר עלו טענות לאיומים ביטחוניים שמנעו את נוכחותו במקום

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אביעד גליקמן (יונתן זינדל/פלאש90)

העיתונאי אביעד גליקמן מתח היום (ראשון) ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות הגעתו לבית המשפט המחוזי בירושלים לרגל עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. גליקמן העלה שאלות בנוגע לטענות הביטחוניות שהוצגו בעבר באשר לנוכחות נתניהו בבית המשפט.

"משום מה כבר אין איומים על המחוזי בירושלים ואין חוות דעת של ראש השבכ שאי אפשר להיות נוכח שם", כתב גליקמן.

בהמשך הוסיף בעקיצה: "מעניין. מעניין לאן נעלמו האיומים".

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דבריו של גליקמן מתייחסים לשאלת הסידורים הביטחוניים סביב השתתפותו של נתניהו בדיונים בבית המשפט המחוזי בירושלים. העיתונאי ביקש להצביע על הפער בין הטענות שהועלו בעבר בנוגע לאפשרות לקיים את הדיונים במקום לבין הגעתו של ראש הממשלה לעדות מנדלבליט.

מנדלבליט, שכיהן כיועץ המשפטי לממשלה בעת הגשת כתב האישום נגד נתניהו, זומן להעיד מטעם ההגנה. סנגורי ראש הממשלה צפויים להתמקד בשאלות הנוגעות לאישורים שניתנו לפעולות החקירה בתיקיו.
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אמא לוחמת
לפני שעה

גליקמן טועה כי האיומים דווקא פה! בזמן שהוא מתחמק ממשפט, אנחנו האזרחים חוטפים את הפחד וההפקרה יום יום
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