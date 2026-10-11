2 אנשי ביטחון מהשומרון נעצרו לחקירת שב"כ

השב"כ עצר לחקירה שני אנשי ביטחון מהשומרון תוך מניעת מפגש עם עורכי דין, כך הותר הבוקר לפרסום. פרטי המעצר ושמות העצורים נתונים תחת צו איסור פרסום.

אחד העצורים הוא ממשפחה שכולה.

בשעה זו הגיש עו"ד נתי רום מטעם ארגון "חוננו" ערר דחוף לבית המשפט המחוזי להסרת מניעת המפגש עם עורך דין.

עו"ד נתי רום: "השימוש בכלים הדרקוניים ביותר של השב"כ נגד מיטב בנינו בשעת מלחמה הוא בלתי נתפס. מדובר בכלים שאמורים להיות שמורים למחבלים ומשתמשים בהם נגד אנשי ביטחון שתרמו את מיטב שנותיהם להגנה על ביטחון המדינה. מניעת מפגש עם עורך דין שמורה למקרי קיצון חריגים בלבד".