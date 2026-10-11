זוכרים את מישל כהן מבית ספר למוזיקה? ככה הוא נראה עכשיו

מישל כהן ( צילום: בית ספר למוזיקה )

זוכרים את מישל כהן, הילד עם הקול הגדול שריגש את הצופים ב"בית ספר למוזיקה"? השנים עברו, הילד גדל, והיום, בגיל 27, הוא ממשיך לעסוק במוזיקה. כעת הוא מוציא סינגל חדש בשם "אבא תודה", שבו הוא מביא לידי ביטוי את האמונה שליוותה אותו לאורך השנים.

כהן, שגדל בבית דתי והאמונה תמיד הייתה חלק משמעותי מחייו, בחר הפעם בשיר תפילה שעוסק בהכרת הטוב, בהתמודדות עם קשיים וביכולת להודות גם על הרגעים הפחות פשוטים בחיים. האזינו לשיר החדש של מישל כהן - "אבא תודה"

מהילד שכולם זוכרים לזמר בוגר

את השיר כתבה והלחינה מיכל קקון, ועל העיבוד המוזיקלי אחראי חן הררי. במרכזו עומדת ההודיה על הדרך שעבר האדם, על השיעורים שלמד ועל הכוחות שקיבל דווקא מתוך הקשיים.

"איך עברו השנים והדרך לימדה אותי, שכל פנייה במסע הפכה לשיעור", שר כהן, ובהמשך מגיע הפזמון: "אבא תודה על כל מה שנתת, עם הברכה שלך תמיד עטפת".

בשיר משולבות גם מילים מתוך מזמור לתודה שבספר תהילים: "הריעו לה' כל הארץ, עבדו את ה' בשמחה, בואו לפניו ברננה", שמחזקות את המסר האמוני שעומד במרכזו.

"השיעור הכי גדול שלמדתי בחיים הוא להודות גם על הקושי"

השיר נולד מתוך סיפורה האישי של היוצרת מיכל קקון, שבחרה להביא לידי ביטוי את הקשיים שעברה, הרגעים שבהם כמעט איבדה תקווה, וגם את הטוב שגילתה לאורך הדרך.

"השיעור הכי גדול שלמדתי בחיים הוא להודות גם על הקושי", היא מספרת, ומסבירה כי דווקא התקופות המורכבות לימדו אותה להעריך את הדברים הקטנים ולהתחזק באמונה.

על רקע השנים האחרונות, שהביאו איתן מלחמה, כאב וחוסר ודאות, השיר מבקש להזכיר שגם בתוך המציאות המורכבת יש מקום לתקווה, לאמונה ולהכרת הטוב. וכך, מי שהכרנו כילד עם קול גדול ב"בית ספר למוזיקה", חוזר אלינו היום כזמר בוגר, עם שיר שמציג צד נוסף ואישי יותר שלו.