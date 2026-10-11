עוזרו לשעבר של אהרן ברק מודה: "הכל קרס, הבנתי ששיקרו לי"

יעקב בן שמש ( צילום מסך מתוך ערוץ הכנסת )

דוקטור יעקב בן שמש, מרצה בכיר למשפט ציבורי בקריה האקדמית אונו ומי ששימש בעבר כעוזר משפטי לנשיא בית העליון לשעבר, אהרן ברק, מדבר על ההתפכחות שעבר והמעבר מגוש השמאל לגוש הימין.

בראיון היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' אמר בן שמש: "אני הייתי חלק מהמחנה שאכל את כל שטיפת המוח ההיא. אם אתה שומע את זה יום יום במשך שלושים שנה מכל אמצעי התקשורת, זה מה שכולם אומרים, על זה כולם מדברים, זה מה שכולם בעבודה ובאוניברסיטה חושבים. אפילו אדם עם השכלה וחשיבה ביקורתית יכול להאמין בזה. ‏אתה כבר יודע שנתניהו' מסית ומפלג ומסכסך ושקרן'. אתה כבר לא בודק. אמרו לך את הדברים האלה כל כך הרבה פעמים, שזה הופך להיות אמת".

עוד באותו נושא מועמד מפלגתו של ליברמן מבהיר: "לא נקים איתם ממשלה" חדשות סרוגים

עוד הוא הוסיף: "כשהתחילה הרפורמה המשפטית וראיתי את הקמפיין התקשורתי נגדה, שמראיינים שופטים בעליון לשעבר ופרופסורים למשפטים, ראיתי שמשקרים, כי זה תחום המומחיות שלי. היה לי קל לראות שזה קמפיין שקרי, מסע תעמולה מטופש.

ואז הגיע השבעה באוקטובר ואמרתי לעצמי: רגע, אז גם באוסלו שיקרו לנו, גם בהתנתקות שיקרו לנו. הכול קורס. תוך כמה חודשים הכול קורס. חייתי שלושים שנה תחת תעמולת כזב".