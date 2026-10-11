משרד התפוצות מנע כניסת עיתונאית אנטישמית לישראל

( יוסי זליגר / פלאש90 )

לאחר שבשני מאמרי דעה שפרסמה ב־2025 קראה לסנקציות כלכליות וצבאיות על ישראל, משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות המליץ לרשות האוכלוסין וההגירה למנוע את כניסתה של העיתונאית הגרמנייה סרנה בילנצ׳רי. לפי המשרד, הרשות קיבלה את ההמלצה, ובכך סוכל מינויה לכתבת הקבועה בישראל של העיתון הגרמני taz.

בילנצ׳רי, בת 43, גרמנייה ממוצא איטלקי, מדווחת מירדן, מסוריה ומישראל על הסכסוך הישראלי־ערבי. לפי משרד התפוצות, היא ביקשה מלשכת העיתונות הממשלתית המלצה לאשרת עבודה מטעם העיתון. המשרד מסר כי המלצתו הועברה לרשות האוכלוסין מתוקף תיקון 40 לחוק הכניסה לישראל ובהתאם לסיכום בין המשרדים בדבר העברת המלצות ומידע.

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במשרד טענו כי בילנצ׳רי מהדהדת מסרים אנטי־ישראליים, ובהם הטענה שישראל היא ״מדינת אפרטהייד״. לדבריהם, בשני מאמרי דעה לפחות היא קראה בפומבי להטלת סנקציות על ישראל, והקריאות הללו עומדות בתבחיני החוק למניעת כניסה ואשרת ישיבה בישראל.

מנכ״ל המשרד, אבי כהן סקלי, אמר: ״גורמים אנטי ישראליים ומי שמוציא את דיבתה של ישראל לא צריכים לדרוך בה. לא נסבול קריאות לחרם על ישראל במסווה של עיתונות מקצועית. עיתונות מקצועית לא אמורה לקחת צד בסכסוך אותו היא מסקרת, ובוודאי שלא לנצל את פלטפורמות המדינה כדי לקדם אג’נדות שפוגעות בה״.

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במאמר שפרסמה ב־17 בנובמבר 2025 תחת הכותרת ״סנקציות נגד ישראל״, אימצה בילנצ׳רי את הגדרת ארגון אמנסטי, שלפיה ישראל היא ״מדינת אפרטהייד״. היא כתבה: ״אלימות המתנחלים אינה מקרה נקודתי, אלא חלק מאסטרטגיית גירוש רדיקלית. הלחץ חייב להגיע מהקהילה הבינלאומית. ארצות הברית, וכן גרמניה ואירופה, חייבות להטיל סנקציות כלכליות וצבאיות״.

במאמר נוסף, שפורסם ב־1 בספטמבר 2025, כתבה כי ״על האיחוד האירופי לפעול כעת יחד״, על רקע התנגדותה של גרמניה להצעת הנציבות האירופית להטיל סנקציות על ישראל בשל המלחמה ברצועת עזה. היא קראה למדינות האיחוד לפעול במשותף, והוסיפה: ״אירופה נדרשת כעת לנקוט עמדה נחושה. ואם הצעד הזה לא יהיה יעיל, יש להטיל סנקציות נוספות. קיימות הצעות לכך, גם ברמה האירופית. צריך רק לרצות ליישמן״