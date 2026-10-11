יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על קארדי בי

מהשם שנולד בעקבות בדיחה משפחתית והילדות הלא פשוטה בניו יורק, דרך העבודה בסופרמרקט ובמועדון חשפנות ועד הפריצה הגדולה למצעדי המוזיקה: לכבוד יום הולדתה ה-34 של הראפרית האמריקאית קארדי בי - עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליה.

1. השם האמיתי שלה הוא בכלל בלקאליס קארדי בי נולדה ב-11 באוקטובר 1992 בברונקס שבניו יורק, בשם בלקאליס מרלניס אלמנזר. אבל הסיפור המעניין באמת הוא דווקא מאחורי שם הבמה שלה. לאחותה קוראים הנסי, על שם מותג האלכוהול המפורסם, ולכן בני המשפחה החלו לכנות אותה "בקרדי", על שם מותג הרום. בהמשך היא קיצרה את הכינוי לקארדי בי, והשם הפך לאחד המוכרים בתעשיית המוזיקה. 2. בילדותה היא סבלה מהתקפי אסתמה קשים הרבה לפני שהחלה להופיע על במות ענק, קארדי התמודדה עם בעיה בריאותית לא פשוטה. היא סיפרה בעבר כי בילדותה סבלה מאסתמה קשה, שהובילה לאשפוזים חוזרים בבית החולים. לדבריה, אמה חששה לעיתים שתפסיק לנשום במהלך הלילה. למרות הקשיים, היא גדלה להיות ילדה אנרגטית ודעתנית, תכונות שהפכו בהמשך לחלק בלתי נפרד מהדמות הציבורית שלה. 3. בגיל 16 היא כבר הייתה מעורבת בחיי הכנופיות קארדי גדלה בשכונת הייברידג' שבברונקס, בסביבה שבה נחשפה מגיל צעיר לחיי הרחוב. בריאיון למגזין GQ סיפרה כי בגיל 16 הצטרפה לכנופיית Bloods. עם השנים היא לא ניסתה להסתיר את התקופה הזו, אך הבהירה שאינה מעודדת צעירים ללכת בדרכה. לדבריה, החוויות שעברה בשכונה שבה גדלה השפיעו על האישיות שלה ועל הדרך שבה היא מתייחסת להצלחה ולכסף.

קארדי בי ( צילום: שטארסטוק )

4. לפני שהתפרסמה היא עבדה בסופרמרקט ובמועדון חשפנות

הדרך שלה לעולם המוזיקה ממש לא התחילה באולפן הקלטות. בצעירותה עבדה קארדי כקופאית בסופרמרקט במנהטן, אך לאחר שפוטרה החלה לעבוד כחשפנית בגיל 19. היא סיפרה כי העבודה אפשרה לה להרוויח כסף, להתרחק ממערכת יחסים פוגענית ולהשיג עצמאות כלכלית. בניגוד לכוכבות אחרות, קארדי מעולם לא ניסתה להסתיר את עברה, ואף סיפרה שהתקופה הזו סייעה לה לשנות את חייה.

5. היא בכלל התפרסמה בזכות סרטונים באינסטגרם

עוד לפני שהוציאה שיר מצליח, קארדי כבר הייתה מוכרת ברשתות החברתיות. היא נהגה לפרסם סרטונים שבהם דיברה בפתיחות על מערכות יחסים, כסף והחיים שלה, וההומור הישיר שלה משך אליה קהל גדול. בשנת 2015 הצטרפה לתוכנית הריאליטי "Love & Hip Hop: New York", שבה השתתפה במשך שתי עונות. החשיפה בטלוויזיה הפכה אותה לדמות מוכרת, אבל היא החליטה לעזוב את התוכנית כדי להתמקד בקריירה מוזיקלית.

6. הלהיט הראשון שלה שבר שיא של כמעט 20 שנה

בשנת 2017 הוציאה קארדי את השיר "Bodak Yellow", שהפך בתוך חודשים ספורים לאחד הלהיטים הגדולים בארצות הברית. בספטמבר אותה שנה הגיע השיר למקום הראשון במצעד הבילבורד הוט 100, ובכך הפכה קארדי לראפרית הראשונה מאז לורין היל ב-1998 שהצליחה להגיע לפסגת המצעד עם שיר סולו. בהמשך כבשה את המקום הראשון גם עם "I Like It" ועם "Girls Like You", והפכה לראפרית הראשונה שהגיעה לפסגת המצעד עם שלושה שירים.

7. היא עשתה היסטוריה בטקס הגראמי

בשנת 2019 זכתה קארדי בפרס הגראמי לאלבום הראפ הטוב ביותר בזכות אלבום הבכורה שלה, "Invasion of Privacy". בכך הפכה לאישה הראשונה שזכתה בפרס בקטגוריה הזו כאמנית סולו. במהלך נאום הזכייה התרגשה במיוחד וסיפרה על העבודה הקשה שהשקיעה באלבום בזמן שהייתה בהיריון עם בתה הראשונה.

קארדי בי ( צילום: שטארסטוק )

8. היא שיחקה לצד ג'ניפר לופז בקולנוע

לצד ההצלחה במוזיקה, קארדי ניסתה את כוחה גם במשחק. בשנת 2019 השתתפה בסרט "נוכלות בלי חשבון", לצד ג'ניפר לופז, קונסטנס וו ולילי ריינהרט. בסרט גילמה חשפנית, תפקיד שהתחבר לעברה האישי. בהמשך הופיעה גם בסרט "מהיר ועצבני 9", ובמקביל שימשה כשופטת בתוכנית תחרות הראפ "Rhythm + Flow" של נטפליקס. כך הרחיבה את הקריירה שלה גם לטלוויזיה ולקולנוע.

9. היא נישאה בסתר ועברה פרידות מתוקשרות

בשנת 2017 נישאה קארדי לראפר אופסט בטקס פרטי, אך דבר הנישואים נחשף לציבור רק בהמשך. בשנת 2018 נולדה בתם הבכורה, קולצ'ר, ובשנים שלאחר מכן נולדו להם שני ילדים נוספים. לאורך מערכת היחסים חוו השניים פרידות וחזרות שזכו לסיקור נרחב בתקשורת. ביולי 2024 הגישה קארדי בקשה לגירושים, ובספטמבר אותה שנה ילדה את בתם השלישית. בשנת 2025 החלה זוגיות מתוקשרת עם שחקן הפוטבול סטפון דיגס.

10. לקח לה שבע שנים להוציא את האלבום השני

אחרי שאלבום הבכורה שלה יצא בשנת 2018 וזכה להצלחה עצומה, המעריצים חיכו במשך שנים לאלבום נוסף. קארדי הוציאה בתקופה הזו שירים מצליחים, בהם "WAP" ו-"Up", אך דחתה שוב ושוב את הוצאת האלבום השני. רק בספטמבר 2025 יצא "Am I the Drama?", שכלל 23 רצועות והגיע למקום הראשון במצעד האלבומים האמריקאי. בכך הוכיחה שגם אחרי הפסקה ארוכה בין אלבומים, היא עדיין אחת הדמויות הבולטות בתעשיית המוזיקה.