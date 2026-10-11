מועמד מפלגתו של ליברמן מבהיר: "לא נקים איתם ממשלה"

ליברמן ( מרים אלסטר/פלאש90 )

רפי בן שטרית, מתמודד במפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן, הבהיר היום (ראשון) ברדיו 103fm: "אנחנו לא נקים ממשלה בעזרת המפלגות הערביות. לא תהיה ממשלה עם רע"מ ולא עם רשימה אנטי ציונית או לא ציונית אחרת, המודל ההונגרי יחזור פה".

בנוסף הוא חזר על עמדתה הקבועה של מפלגתו, לא לשתף פעולה עם החרדים ואמר: "כל עוד החרדים מעודדים השתמטות ועריקות ולא מלמדים ליבה הם לא יכולים להיות פרטנרים שלנו. אנחנו נקים ממשלה של מפלגות ציוניות, והחרדים הם לא מפלגות ציוניות. אנחנו מפלגה ימנית ימנית ימנית לאומית ליברלית".

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