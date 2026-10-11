מועמד מפלגתו של ליברמן מבהיר: "לא נקים איתם ממשלה"

רפי בן שטרית, מתמודד במפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן, הבהיר היום (ראשון) ברדיו 103fm: "אנחנו לא נקים ממשלה בעזרת המפלגות הערביות. לא תהיה ממשלה עם רע"מ ולא עם רשימה אנטי ציונית או לא ציונית אחרת, המודל ההונגרי יחזור פה".
בנוסף הוא חזר על עמדתה הקבועה של מפלגתו, לא לשתף פעולה עם החרדים ואמר: "כל עוד החרדים מעודדים השתמטות ועריקות ולא מלמדים ליבה הם לא יכולים להיות פרטנרים שלנו. אנחנו נקים ממשלה של מפלגות ציוניות, והחרדים הם לא מפלגות ציוניות. אנחנו מפלגה ימנית ימנית ימנית לאומית ליברלית".
נזכיר כי בשבוע שעבר דווח בערוץ 14, כי במטה של יו"ר 'ישראל ביתנו', אביגדור ליברמן, מגבשים בימים אלה תוכנית פוליטית במטרה לדרוש את ראשות הממשלה ביום שאחרי הבחירות. המהלך מיועד לעקוף את גדי איזנקוט ולמקם את ליברמן כראשון ברוטציה על הנהגת המדינה.
ליברמן טוען בשיחות סגורות כי הוא בעל הניסיון הנדרש ביותר מבין מועמדי האופוזיציה, לאחר שירת כשר הביטחון, החוץ והאוצר, בעוד איזנקוט חסר ניסיון ניהולי ופוליטי ולא כיהן מעולם בתפקיד מיניסטריאלי.
לפי האסטרטגיה המתגבשת, במידה ולבנימין נתניהו לא יהיו 61 מנדטים, יפעל ליברמן להקמת בלוק ימני חדש יחד עם נפתלי בנט ועופר וינטר. בעוד בנט בסוד העניינים, וינטר לפי ההערכות אינו מודע לתוכנית בשלב זה.
המהלך כולל פנייה לחברי כנסת מהספסלים האחוריים בליכוד כדי להשיג רוב קואליציוני, לצד ניסיון לצרף את בצלאל סמוטריץ'. ליברמן מעריך כי סמוטריץ' יוכל להצטרף לממשלה בראשותו שכן מדובר בהנהגה ימנית, דבר שלא יתאפשר מבחינת מצביעי הימין במקרה של איזנקוט או בנט.
באמצעות הצבת עצמו בראשות הממשלה, מנסה ליברמן להקים קואליציה מבלי להישען על הסיעות הערביות או על 'הדמוקרטים', ובכך לשמור על התחייבויותיו לציבור הבוחרים.
ש ק ר י ם של בן שטרית וליברמן! הרי ליברמן הקים עם בנט את ממשלתם ביחד עם רע"מ, וליברמן, כשר האוצר בממשלה זו העניק לרע"מ לא פחות מ 53 מיליארד כדי שלא תפרוש מממשלתם!!