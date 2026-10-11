בן גביר למנדלבליט: "האם לא נסחטת למעשה על ידו?"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף הבוקר (ראשון) את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, לקראת עדותו במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו. בפוסט שפרסם הציג בן גביר שורת שאלות הנוגעות להחלטות שהתקבלו בתקופת החקירות, ואף העלה טענות חמורות נגד התנהלות מערכת אכיפת החוק.

"בוקר טוב לאביחי מנדלבליט", פתח בן גביר את דבריו. "היום אתה אתה הולך לעמוד על דוכן העדים כעד מטעם ההגנה במשפט ראש הממשלה נתניהו. יש לך הזדמנות פז לענות על כמה שאלות שעם ישראל מאוד רוצה לדעת עליהן תשובות".

בן גביר ביקש לדעת מדוע הוחלט להגיש את כתב האישום נגד נתניהו בזמן ביקורו בבית הלבן, בעת טקס חתימת תוכנית המאה, וכן מדוע הוגש כתב האישום 34 ימים לפני הבחירות. בדבריו טען כי כתב האישום לא היה מוכן וכי נדרשו השלמות.

"האם לא נסחטת למעשה על ידו?"

בהמשך העלה בן גביר שאלות הנוגעות ליחסים בין מנדלבליט לפרקליט המדינה לשעבר שי ניצן.

"איך האמירה שלך על שי ניצן שתופס אותך בגרון השפיעה על שיקול דעתך בהגשת התיק והאם לא נסחטת למעשה על ידו", שאל השר.

בן גביר המשיך והעלה טענות גם בנוגע לחקירת עדי המדינה בתיקי נתניהו, וביקש לדעת אם תרגילי החקירה שאותם הגדיר כ"תרגילי הסחיטה הפליליים" נעשו באישורו של מנדלבליט ומתי נודע לו עליהם.

שאלה נוספת שהציג עסקה באישורים לפתיחת החקירות נגד ראש הממשלה. בן גביר ביקש לדעת מתי נודע למנדלבליט, לטענת השר, כי נפתחו חקירות ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה כנדרש בחוק.