איתי תורג'מן חושף את החוב הענק: "חזרתי לגור אצל ההורים"

( פלאש 90 )

למשך שנים ארוכות, איתי תורג'מן היה נער הפוסטר של תעשיית הבידור הישראלית. הוא התחיל לשחק כבר בגיל 13, קטף פרסי אופיר נחשבים, שירת במשך 15 שנה על במת תיאטרון הקאמרי ונחשב לשחקן אהוב ומוערך. אך דרמה אחת במסך הקטן שינתה את מסלול חייו מן הקצה אל הקצה.

הכל החל לפני כ-13 שנים, בעקבות השתתפותו בתכנית הריאליטי "הישרדות". השידור, שחשף לעיני כל המדינה צדדים תוקפניים ושחצניים באופיו, הוביל לגל ביקורות קשות – ולראשונה בחייו, תורג'מן חווה התקף חרדה מוטט. בעוד שבעולם התיאטרון הורגל בסביבה תומכת שפועלת למענו, בעולם הריאליטי הוא נתקל במציאות שפירש ככזו שעושה הכל כדי להוציא אותו באור שלילי.