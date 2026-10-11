איתי תורג'מן חושף את החוב הענק: "חזרתי לגור אצל ההורים"

למשך שנים ארוכות, איתי תורג'מן היה נער הפוסטר של תעשיית הבידור הישראלית. הוא התחיל לשחק כבר בגיל 13, קטף פרסי אופיר נחשבים, שירת במשך 15 שנה על במת תיאטרון הקאמרי ונחשב לשחקן אהוב ומוערך. אך דרמה אחת במסך הקטן שינתה את מסלול חייו מן הקצה אל הקצה.
הכל החל לפני כ-13 שנים, בעקבות השתתפותו בתכנית הריאליטי "הישרדות". השידור, שחשף לעיני כל המדינה צדדים תוקפניים ושחצניים באופיו, הוביל לגל ביקורות קשות – ולראשונה בחייו, תורג'מן חווה התקף חרדה מוטט. בעוד שבעולם התיאטרון הורגל בסביבה תומכת שפועלת למענו, בעולם הריאליטי הוא נתקל במציאות שפירש ככזו שעושה הכל כדי להוציא אותו באור שלילי.
ההשלכות של אותה חוויה מורכבת לא איחרו לבוא: השחקן הפסיק לשחק למשך שלוש שנים רצופות. הניתוק מעולם המשחק הוביל גם לקריסה כלכלית ונפשית. תורג'מן עזב את דירתו במגדל היוקרה, אסף את חפציו, וגילה נתון זועק בחשבון הבנק: מינוס של מיליון שקלים.
בגיל 33, כשהוא הלום קרב, נטול זוגיות ועם נפש פצועה, נאלץ תורג'מן לחזור לבית הוריו ולשכב במשך חודשיים בחדר הילדות שעזב עוד כשהיה בן 17.
בתכנית MKR המטבח המנצח בקשת 12, שיתף תורג'מן את המשתתפים במשבר שעבר: "עשיתי בירור יתרה וגיליתי שאני במינוס מיליון שקל. ואני חוזר להורים שלי, ואני שוכב חודשיים הלום בחדר, בבית שלי, בחדר הנעורים שעזבתי בגיל 17. שלוש שנים עבדתי בהתקנת דלתות אצל אבא שלי, ולפני זה עבדתי במחסן משקאות".
"התנאים המושלמים לתיקון שלי"
בשנים האחרונות עבר תורג'מן תהליך של התחזקות רוחנית ושינוי עמוק. כשהוא נשאל כיום על החזרה בתשובה, הוא מנסח זאת כחיפוש מתמיד למלא תחושת זרות וריקנות שליוותה אותו עוד מילדותו.
היום, כשהוא נשוי, אב לילד, בעל בית ויציבות נפשית, הוא מביט אחורה בהכרת תודה על הסטירה שקיבל מהחיים. תורג'מן מודה כי לא היה יכול לבחור לעצמו תנאים כאלה מראש, אך הם אלו שביצעו בו את התיקון שהיה חייב לעבור. "אם זה היה המחיר," הוא מסכם, "אני עובר את הדרך הזאת עוד 20 פעם".