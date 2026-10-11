מנדלבליט מודה: "נעשו דברים חמורים בחקירת נתניהו"

אביחי מנדלבליט ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, מעיד היום (ראשון) במשפט נתניהו. נזכיר כי מנדבליט הורה בשנת 2020 להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה.

בפתח עדותו, עורך דינו של נתניהו עמית חדד, שאל האם מנדלבליט יודע שלא תמיד נהגו לפי החוק המחייב את אישורו של היועץ המשפטי לחקירה נגד ראש הממשלה; מנדלבליט השיב בשלילה. הוא אמר כי הוא זוכר חזותית שחתם על כתב האישום המקורי, ולא האם חתם על כתב האישום המתוקן. חדד טען, כי חתימתו של מנדלבליט על המתוקן הועתקה מהמקורי; מנדלבליט אמר שאין זו מסקנה מתחייבת. ‏חדד הוסיף ושאל: "אמרת פעם למישהו שהמשטרה פועלת מאחורי גבך בתיק הזה?" מנדלבליט: "יכול להיות". לאחר מכן, אמר מנדלבליט במענה לשאלת חדד: "נעשו גם דברים חמורים בחקירות נתניהו ללא אישור".

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מנדלבליט הודה כי אישר והגיש את כתב האישום המתוקן בהסתמך על מצגי הפרקליטות, מבלי שקרא בעצמו את חומרי החקירה והעדויות הגולמיות, והצהיר מפורשות: "להגיד שקראתי כל עדות ועדות התשובה היא לא".

​במהלך החקירה עו"ד עמית חדד אמר למנדלבליט כי "הפילו אותו בפח" עם כתב אישום שנשען על נתונים לא מאומתים כולל אירועים שבהם דרישות הסיקור נדחו. מנדלבליט התגונן בטענה כי פעל לפי מה שנמסר לו והפטיר: "בשביל זה יש משפט".