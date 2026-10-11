אמת מים מימי בית שני נחשפה בדרום ירושלים

אמת המים התחתונה של ירושלים המיוחסת לימי החשמונאים ( אמיל אלג'ם, רשות העתיקות )

עוד דרישת שלום מבית שני. קטע באורך כ-300 מטרים מאמת המים התחתונה לירושלים, שהקמתה מיוחסת לימי החשמונאים, נחשף בחפירה ארכיאולוגית של רשות העתיקות מדרום לקיבוץ רמת רחל, בשטח שבו מקימה רשות מקרקעי ישראל שכונה חדשה.

אמת המים – מיזם הנדסי אדיר ומתוחכם, הייתה חלק ממפעל המים הקדום שהוביל מי מעיינות מאזור גוש עציון ובריכות שלמה אל הר הבית בירושלים. ד"ר בנימין סטורצ'ן וגיל פריד, מנהלי החפירה מטעם רשות העתיקות, הסבירו על הממצא "אמת המים התחתונה לירושלים היתה מפעל הנדסי מרשים שהוקם, כנראה, בימי המלכים החשמונאים כדי לספק מים לירושלים. התכנון שלה היה כל כך טוב, כך שבתקופות השונות עשו בה שימוש, לסירוגין, ממש עד לפני כ-100 שנה. אורכה היה כ-21 ק"מ - מבריכות שלמה שמדרום לבית לחם, ועד לירושלים. לאורך מרבית הדרך היא זרמה בשיפוע מתון מאוד, כשהמים יורדים כמטר אחד בכל קילומטר".

חשיפת אמת המים לירושלים התחתונה ( אמיל אלג'ם, רשות העתיקות )

האמה תוכננה כך שהמים יזרמו בכוח הכבידה, ללא משאבות או אמצעים מכניים. לשם כך נדרשו מתכנניה לשמור על שיפוע מתון ומדויק לאורך קילומטרים רבים, תוך התאמת התוואי למדרונות ולסלע. לאורך המערכת הותקנו נקודות ביקורת, שאפשרו גישה אל התעלה לצורך ניקוי סתימות ותחזוקה שוטפת.

בקטע שנחשף נראים שלבים שונים בתולדות מערכת המים. בתחילה, זרמו המים בתעלה מטויחת, ולפני כ-500 שנה, בתקופה העות'מאנית, הונח בתוך אפיק הזרימה הקדום צינור חרס. אז, פניו החיצוניים של קיר האמה טויחו, ובעוד הטיח לח, הוטבעו בו אבנים בזו אחר זו. כך, התקבל משטח מחוספס ובעל מראה ייחודי, שליווה את האמה לאורך התוואי. רצף התיקונים משקף את חשיבותה של האמה ואת המאמץ המתמשך לשמור על אספקת המים לירושלים.

בתקופה העות'מאנית הוטבעו אבנים בטיח הלח שכיסה את דופן האמה. ( אמיל אלג'ם, רשות העתיקות )

שיתוף הפעולה של רשות מקרקעי ישראל ורשות העתיקות, יאפשר את שימור את העתיקות כחלק חי מהמרחב העירוני המתפתח: על פי התכנון, קטע האמה ישולב בכניסה הראשית לשכונה החדשה ויוצג לציבור באופן שיאפשר לראות אותו מכל צדדיו.

ד"ר עמית ראם, מנהל מרחב ירושלים ברשות העתיקות, "אמת המים היא פלא הנדסי: גם כיום, עם כל הטכנולוגיות המודרניות, הקמת מפעל כזה היתה דורשת תכנון ומאמץ רב. המחשבה שכבר לפני כ-2,000 שנה הצליחו להוביל כך מים לירושלים מעוררת התפעלות, ואנחנו רוצים שגם הציבור יוכל להתרשם מההישג הזה מקרוב.

החלום והחזון של רשות העתיקות, הוא ליצור פארק רציף שיאפשר ללכת לאורכה של האמה מדרום ירושלים ועד לעיר העתיקה, ואנו מקדמים את היוזמה הזו יחד עם עיריית ירושלים וגורמים נוספים".

יהודה אליהו, מ"מ מנהל רמ"י: "הגילוי המרהיב של אמת המים הקדומה בלב השטח המתוכנן בשכונה החדשה בירושלים, מזכיר לנו כי אנו ממשיכים שרשרת דורות מפוארת של בניה ופיתוח. רשות מקרקעי ישראל שמחה להוביל פיתוח מודרני ונרחב תוך גילוי אחריות לאומית ושמירה קפדנית על נכסי המורשת ההיסטוריים שלנו. שילוב האמה בכניסה לשכונה החדשה בירושלים, יעניק לתושבים ולמבקרים חיבור בלתי אמצעי להיסטוריה העשירה של ירושלים ולחיבור העמוק של עם ישראל לבירת הנצח".

התגלית תוצג השבוע לראשונה בכנס "חידושים בארכאולוגיה של ירושלים וסביבותיה" ה-19, שיתקיים בירושלים ובתל אביב, ביוזמת רשות העתיקות, אוני' תל אביב, האוני' העברית ו'תגליות' - מכון ישראלי לארכיאולוגיה.