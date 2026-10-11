אחרי הסערה הגדולה: השר שיקלי מגיב לראשונה

שיקלי בתכנית כיפות ברזל ( אולפן סרוגים )

השר עמיחי שיקלי (הליכוד) הבהיר כי אינו מתכוון להתנצל על כך שחיקה את יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, במבטא רוסי במהלך ריאיון לרדיו צפון (104.5FM). שיקלי, שהתייחס לביקורת על החיקוי, אמר: "מותר קצת הומור מעת לעת, טיפה הומור. אני ממש לא מצטער, אני חושב שזה היה מאוד נחמד".

הסערה החלה בעקבות ריאיון שהעניק שיקלי לרדיו צפון, במהלכו תקף בחריפות את ליברמן, כינה אותו בשמות גנאי וחיקה את מבטאו הרוסי בעת שהתייחס להתבטאויות שיוחסו לו בעבר. "ליברמן הוא קשקשן ושרלטן שלא יודע מימינו ומשמאלו, לא ראוי, ערכי, לא מוסרי", אמר שיקלי במהלך הריאיון.

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בהמשך הזכיר השר שתי אמירות של ליברמן, תוך שהוא מחקה את מבטאו: "אני זוכר לו את 'אני אחסל את הנייה בתוך 48 שעות... אני אקח את כל החרדים למזבלה'".

שיקלי לא הסתפק בכך והמשיך במתקפה האישית על יו"ר ישראל ביתנו: "תעשה לי טובה, נו, קשקשן, שרלטן, באמת, אני לא מבין מי האנשים שמוכנים להצביע למוקיון הזה".

לאחר מכן הוסיף השר: "מוקיון זה אנדרסטייטמנט. יש גם מוקיון רפואי שזה דבר טוב... שמענו על ליברמן".

דבריו של שיקלי עוררו ביקורת בשל השימוש במבטא רוסי במהלך המתקפה על ליברמן, ובפרט על רקע הפגיעה שיוחסה לחיקוי כלפי יוצאי ברית המועצות לשעבר.