העדות הדרמטית במשפט נתניהו: "היום תיחשף פרשה חדשה"

נתניהו ( מרים אלסטר / פלאש90 )

היועץ המשפטי לשעבר, אביחי מנדלבליט, הגיע היום (ראשון) למסור את עדותו במשפט נתניהו. באולם חיכו לו חברת הכנסת טלי גוטליב, אפי נוה והשר גדעון סער. גוטליב החלה לצעוק לעברו ולשאול כיצד הוא העז להגיש כתב אישום מופרך נגד נתניהו.

דובר הליכוד גיא לוי, אמר בערוץ 14 לקראת העדות כי "היום תיחשף פרשה חדשה שטרם פורסמה הנוגעת לעבירה חמורה שבוצעה במסגרת חקירות תיקי האלפים כדי להגיע לתיק נגד נתניהו". ראש הממשלה צפוי להגיע אף הוא לעדות. עורך דינו של נתניהו, עמית חדד, פנה למנדלבליט ושאל אותו: "האם אמרת אי פעם למישהו, שהמשטרה פועלת בתיק הזה מאחורי גבך?", מנדלבליט משיב: "יכול להיות".