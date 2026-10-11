העדות הדרמטית במשפט נתניהו: "היום תיחשף פרשה חדשה"

היועץ המשפטי לשעבר, אביחי מנדלבליט, הגיע היום (ראשון) למסור את עדותו במשפט נתניהו. באולם חיכו לו חברת הכנסת טלי גוטליב, אפי נוה והשר גדעון סער. גוטליב החלה לצעוק לעברו ולשאול כיצד הוא העז להגיש כתב אישום מופרך נגד נתניהו.
דובר הליכוד גיא לוי, אמר בערוץ 14 לקראת העדות כי "היום תיחשף פרשה חדשה שטרם פורסמה הנוגעת לעבירה חמורה שבוצעה במסגרת חקירות תיקי האלפים כדי להגיע לתיק נגד נתניהו".
ראש הממשלה צפוי להגיע אף הוא לעדות. עורך דינו של נתניהו, עמית חדד, פנה למנדלבליט ושאל אותו: "האם אמרת אי פעם למישהו, שהמשטרה פועלת בתיק הזה מאחורי גבך?", מנדלבליט משיב: "יכול להיות".
מנדלבליט, מושחת עד לשד עצמותיו, שתפר את המשפט עם ניצן ואלשייך בחקירות אלימות, עינויי עדים, בלי אישורים משפטיים, עם אין סוף שקרים ומניפולציות, תוך שימוש בלתי חוקי ברוגלות, ועוד! משפט שכצפוי התרסק עם כל התיקים וה"שוחד" שהשופטים ביטלו פעמים!! ולא ברור למה הם עדיין לא בכלא לשנים רבות מאוד!!