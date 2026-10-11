אילה חסון בתגובה ראשונה לטענות נגדה

אילה חסון ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט, טען היום (ראשון) בפתח עדותו במשפט נתניהו, כי בעת שחיכה בחוץ הוא הותקף על ידי עיתונאית כאן 11. הוא לא אמר את שמה אך התכוון למגישה אילה חסון.

לאחר מכן סיפרה חסון: "‏הבוקר מנדלבליט העדיף לעמוד במסדרון צדדי בבית המשפט, פניתי אליו וניסיתי לשאול שאלות. מוזמנים לשמוע. בתחילת הדיון הוא פנה לשלושת השופטים וטען שעיתונאית תקפה אותו. מזל שהארוע מתועד . משהו מאוד משובש בתפיסת המציאות של מנדלבליט", כתבה חסון. בסרטון ניתן לראות את חסון פונה אל מנדלבליט ושואלת אותו שאלות. מנדלבליט מתחמק ממנה, ומנסה לחמוק ממנה במסדרונות בית המשפט. "מה הבעיה? אתה מוטרד מצילום?!", שאלה חסון.